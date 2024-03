Stratégie touristique d’ici 2026: des objectifs plus que jamais atteignables

Porte d'entrée du ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, dans le quartier administratif de Hay Riad, à Rabat.

Les objectifs de développement touristique du Maroc sont atteignables, indique un rapport à ce propos de Valoris Securities, dont les conclusions sont relayées par Les Inspirations Éco de ce mercredi 20 mars 2024.

Ce document explique qu’«une stratégie ambitieuse a été mise en place pour assurer un renouveau touristique au Royaume. Cette feuille de route 2023-2026 affiche des objectifs très élevés: accueillir 17,5 millions de touristes, générer 120 milliards de dirhams de recettes et créer 200.000 emplois directs et indirects».

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a débloqué un budget colossal: 6,1 milliards de dirhams. Cette stratégie intervient à un moment-clé, où les facteurs favorables se conjuguent, dont celui, écrit Les Inspirations Éco, des marchés des «pays du Sud de la Méditerranée, [qui] connaissent une croissance des arrivées touristiques plus rapide que le Nord depuis la crise sanitaire». Un phénomène qui s’explique par un changement des préférences des voyageurs, plutôt qu’uniquement par des considérations liées aux coûts.

D’autre part, la co-organisation de la Coupe du monde en 2030 au Maroc devrait avoir un impact économique très positif. En se fondant sur l’exemple du Qatar en 2022, l’impact sur le PIB marocain pourrait se situer entre 0,6% et 0,9%, si le Royaume organisait un tiers des matches de ce tournoi.

Cet événement planétaire permettrait donc de considérablement booster le secteur touristique dans les années à venir.

Pour préparer cette relance, de nombreuses actions concrètes sont d’ores et déjà entreprises, explique le quotidien spécialisé.

La capacité d’accueil sera ainsi renforcée, avec 40.000 lits supplémentaires d’ici 2026, pour atteindre 330.000 lits au total.

De plus, près de 2.000 nouvelles entreprises touristiques, principalement des PME, devraient également être créées.

Sur un plan commercial, le Maroc tisse actuellement des partenariats stratégiques avec de grands tour-opérateurs étrangers, lors de la tenue de salons professionnels.

Cela a récemment pu être le cas avec le Français Avoris, qui s’est engagé à faire venir 70.000 clients d’ici 2027, ou encore avec le groupement Travelance, afin de stimuler les ventes auprès des agences indépendantes.

«Des accords aériens ont aussi été conclus avec sept compagnies pour relier onze villes marocaines au marché belge avec plus d’un million de sièges programmés en 2024. Le Portugal n’est pas en reste, avec des vols désormais opérés par Abreu et Newtour vers Al Hoceïma, Agadir, Nador et Saïdia», explique Les Inspirations Éco.

Au-delà des investissements publics et privés, la réussite de cette stratégie reposera aussi sur le maintien d’un niveau élevé des recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

L’opération Marhaba 2023 a déjà permis de donner un avant-goût positif à cet élan, avec une hausse de 23% des passagers et de 20% des véhicules ayant transité par les ports marocains.