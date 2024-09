Stade Moulay El Hassan à Rabat: la reconstruction va coûter 795 millions de dirhams

Représenté par l’architecte Krim Younes, le cabinet My Groupe Architecture a remporté le concours architectural relatif au projet de reconstruction du Stade Moulay El Hassan de football à Rabat.

Basé à Rabat, le cabinet My Groupe Architecture a remporté le marché en proposant un taux d’honoraires de 6%, pour un coût global du projet évalué à 795 millions de dirhams, soit un montant estimé des prestations de l’ordre de 47,7 millions de dirhams.

Le Stade Moulay El Hassan, qui accueillait jusqu’ici les matchs du FUS de Rabat, sera reconstruit sur une superficie étendue à près de 2,7 hectares, et aura une capacité maximale de 22.000 places, intégralement couvertes.

Les aspects essentiels du projet comportent une aire de jeux en gazon naturel, des gradins, des locaux sous-gradins, un parvis, des aménagements extérieurs, ainsi que des accès et des liaisons avec l’environnement urbain. Le stade comportera également des loges (comprenant une centaine de sièges), des places VIP (environ 40 sièges), une salle de conférence de presse et des installations médicales pour le public.

Le cahier des charges architectural précise que les gradins doivent être conçus de manière à ce que les places soient aussi proches que possible de l’aire de jeux et que le confort des spectateurs soit maximal. Pour cela, aucune place des gradins ne doit être éloignée de plus de 190 mètres du corner opposé.