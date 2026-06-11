Sport: Saga Communication et No Com s’allient pour accompagner le changement d’échelle du secteur

Le sport marocain change de dimension, et le monde des de la communication s’organise pour accompagner cette mutation. Saga Communication, acteur incontournable du secteur au Maroc, vient d’officialiser une alliance stratégique avec No Com, agence de conseil présente à Paris, Madrid, Barcelone et Mexico. Ensemble, les deux structures lancent une offre intégrée et inédite, entièrement dédiée aux acteurs du sport et aux marques partenaires.

Cette collaboration intervient à un moment charnière. Porté par l’épopée historique des Lions de l’Atlas, le rayonnement de ses athlètes et la perspective d’accueillir des compétitions mondiales majeures, le Maroc s’impose désormais comme un carrefour incontournable du sport international.

Cette ébullition transforme en profondeur le marché. Pour les clubs, les fédérations comme pour les sponsors, les exigences ne sont plus les mêmes. Le secteur réclame désormais des dispositifs de communication plus structurés, plus visibles et nettement plus performants.

Pour répondre à ces nouveaux défis, la nouvelle offre conjointe de Saga Communication et No Com va couvrir un large spectre stratégique: structuration de l’identité des marques, des clubs et des fédérations, valorisation et optimisation des contrats de sponsoring, gestion de l’image et de la réputation et déploiement de stratégies d’influence, tant sur le plan national qu’international.

Pour les des deux agences, cette synergie est une réponse directe à l’évolution du marché. Comme l’explique Youssef Fassi Fihri, directeur général de Saga Communication, «le sport marocain connaît aujourd’hui un changement d’échelle. Notre partenariat avec No Com nous permet d’accompagner cette dynamique avec une approche à la fois stratégique et internationale». Même constat du côté de Pedro Mahé, associé chez No Com, qui souligne la nécessité d’une vision globale. «Les clubs, les fédérations et les marques ont aujourd’hui besoin d’acteurs capables de relier les enjeux locaux à des stratégies de communication internationales. Cette alliance a été pensée pour répondre à cette évolution», déclare-t-il.

En combinant la fine connaissance du terrain de Saga au réseau transcontinental de No Com, cette alliance ambitionne de s’imposer comme le partenaire de référence pour accompagner durablement la professionnalisation et le rayonnement du sport marocain.