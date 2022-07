© Copyright : DR

Plusieurs conventions d’investissements ont été signées hier, samedi 23 juillet 2022 à Oujda. Elles concernent le développement de projets dans plusieurs secteurs porteurs de l’économie nationale, et permettront la création de pas moins de 3.500 emplois directs dans la région de l’Oriental.

Dans le cadre du renforcement de la stratégie de souveraineté industrielle du Royaume, le ministre de l’industrie, Ryad Mezzour, a signé hier, samedi 23 juillet, à Oujda, plusieurs conventions d’investissements dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile, de la plasturgie et de l'automobile, indique un communiqué du ministère de l’Industrie.

La première convention signée avec le groupe américain Aptiv, leader mondial de développement et de production de solutions automobiles, permettra la réalisation du premier projet de câblage automobile d’envergure dans la région de l’Oriental, avec un investissement de 368 millions de dirhams et la création de 3.000 emplois directs.

Le groupe APTIV, présent au Maroc, depuis 1999, à travers cinq unités dont trois à Tanger, une à Kénitra et une à Meknès, avec un effectif total de 15.000 personnes a choisi la zone d’accélération industrielle d’Oujda comme destination d’implantation de leur 6e projet, explique le ministère dans son communiqué.

Six autres conventions d’investissement ont été signées dans le cadre de la Task Force Souveraineté, elles concernent des projets de PME industrielles dans la région de l’Oriental avec un investissement de 150 millions de dirhams et la création de 525 nouveaux emplois directs.

Trois conventions dans l'industrie agro-alimentaire ont été signées avec la société des Pâtes et Couscous Ennasr SARL pour la production de pâtes et couscous, la société Yara Caroube International pour la production de caroube valorisé et la société MMSS, usine de décorticage de crevettes.

Deux autres conventions relatives au secteur du textile ont été signées avec les sociétés El Ghoul Import et Export et Nazafil pour la fabrication de couvertures.

La dernière convention porte sur la plasturgie, avec la société Vaincii Renewable Resources pour le recyclage du plastique.

Une dernière convention a été signée entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil régional de l’Oriental et la Wilaya de l’Oriental pour la création et la réhabilitation de 47 marchés dans toutes les provinces de la région pour un montant d’investissement global de 580 millions de dirhams.