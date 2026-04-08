Sonasid: un cru 2025 exceptionnel avec un bénéfice net en hausse de 93%

Sur l’ensemble de l’année 2025, Sonasid a vu ses indicateurs financiers passer au vert vif. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 6,38 milliards de dirhams (MMDH), porté par une dynamique commerciale solide et une hausse des volumes vendus. Cette performance s’accompagne d’un redressement spectaculaire de la rentabilité, fruit d’une meilleure efficacité opérationnelle et d’une maîtrise rigoureuse des coûts de production.

Le résultat d’exploitation social s’établit à 396 MDH, affichant une progression de 80% sur un an. De son côté, le résultat net social suit cette même dynamique avec une hausse de 73%, pour atteindre 261 MDH. L’EBITDA consolidé — reflet de la performance opérationnelle — a ainsi progressé de 69% pour atteindre 610 millions de dirhams. Plus significatif encore, le résultat net part du groupe (RNPG) a quasiment doublé, affichant une croissance de 93% pour s’établir à 272 millions de dirhams.

En parallèle, le groupe a intensifié ses investissements, qui s’élèvent à 270 millions de dirhams, soit une augmentation de 44% en un an. Ces ressources ont été prioritairement allouées à la modernisation de l’outil industriel. C’est notamment le cas de l’aciérie de Jorf Lasfar, dont la capacité de production est sur le point de franchir le seuil symbolique du million de tonnes annuelles.

Solidité du bilan et rémunération des actionnaires

À la clôture de l’exercice, Sonasid conserve une structure bilantielle très saine avec une trésorerie excédentaire de 634 millions de dirhams. Cette aisance financière offre au groupe les coudées franches pour poursuivre son développement sans peser sur son endettement.

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Face à cette performance historique, le Conseil d’administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 52 dirhams par action, contre 37 dirhams l’année dernière. Cette hausse notable traduit la volonté du sidérurgiste de partager les fruits de sa croissance avec ses actionnaires.

Cap sur la diversification et la métallurgie verte

L’année 2025 a également été marquée par l’accélération du plan stratégique «Act For Impact». Sonasid prépare une mutation majeure de son modèle économique en s’ouvrant à de nouveaux métiers. Le groupe a ainsi lancé la construction d’une unité dédiée à la valorisation du cuivre et de l’aluminium, dont le démarrage opérationnel est prévu pour le premier semestre 2026. Ce projet doit permettre de créer de nouveaux relais de croissance en dehors de son cœur de métier traditionnel.

Parallèlement, Sonasid renforce son positionnement de leader du recyclage au Maroc. En s’appuyant sur l’énergie éolienne pour ses besoins électriques, le groupe continue de produire un acier à faible empreinte carbone, répondant ainsi aux nouveaux standards environnementaux et aux exigences de durabilité du marché industriel mondial.