Société Générale Maroc: un nouvel organigramme

La prise de contrôle par Saham Finances de Société Générale Maroc initie une transformation en profondeur, redéfinissant les priorités stratégiques et le positionnement de la banque. Sous la direction de l’ancien ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, l’établissement se prépare à franchir une nouvelle étape de son histoire.

Le premier signe de cette évolution réside dans le renouvellement des instances de gouvernance, avec Moulay Hafid Elalamy désormais président du Conseil de surveillance, indique Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 5 décembre. À ses côtés, Moulay M’Hamed Elalamy assume la fonction de vice-président, tandis que Layla M’Zali, Ghita Lahlou, Amine Lahrichi, Abdelhalim Fadil et Fadwa Ben Saad siègent en tant que membres du Conseil.

«La gouvernance est également enrichie par des membres indépendants tels que Driss Benhima, Jean-Luc Parer, Mehdi Ghissassi et Caroline Zanaret-Giros, qui apportent une expertise neutre et diversifiée pour piloter cette transition majeure», précise-t-on.

Au niveau opérationnel, le directoire reste dirigé par Ahmed El Yacoubi, garantissant une continuité dans la gestion de la banque. Asmae Hajjami occupe le poste de directrice générale, responsable des technologies, des ressources et de la supervision des filiales, tandis que François Marchal est directeur général, chargé du Corporate et de la Banque d’Investissement.

«Mehdi Benbachir, également directeur général, est en charge de l’exploitation, tandis que Jérôme Brun, récemment nommé directeur général adjoint, supervise les risques et le pilotage financier», peut-on lire.

Un éventuel changement de nom et d’identité visuelle semble probable dans les mois à venir. Avec la marocanisation complète de la banque, ce rebranding refléterait la nouvelle identité locale et l’ambition stratégique portée par Saham Finances.

Ce changement de contrôle constitue un précédent dans le secteur bancaire. «Il symbolise la montée en puissance des acteurs locaux et envoie un message clair sur la capacité du Maroc à s’approprier ses institutions stratégiques», écrit Les Inspirations Eco. Les analystes prévoient une intensification de la concurrence, qui devrait bénéficier directement aux consommateurs grâce à une offre plus diversifiée et adaptée.