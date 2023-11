Sahara marocain: Nizar Baraka fait le point sur les stations de dessalement

Lors de la rencontre consacrée à l’examen du bilan des actions de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, le lundi 20 novembre à Dakhla.

Lors d’une rencontre tenue ce lundi à Dakhla, consacrée à l’examen du bilan des actions de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab au titre des années 2022 et 2023, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a saisi l’occasion pour faire le point sur les différents projets de dessalement menés dans les provinces du Sud.

- Achèvement des travaux du projet de la station de dessalement de l’eau de mer au centre de Guerguerat, récemment inauguré à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte;

- La poursuite de la réalisation du projet de la station de dessalement de l’eau de mer de Tarfaya, du projet d’extension de la station de dessalement de l’eau de mer de Laâyoune, et du projet de la station de dessalement d’eau de mer du centre Amgriou;

- La poursuite de la réalisation des travaux du projet intégré de dessalement de l’eau de mer de la ville de Dakhla.

Par ailleurs, Nizar Baraka a déclaré que durant l’année écoulée le bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab a été marqué par:

- La poursuite des travaux de réaménagement du barrage Sakia El Hamra et Oued Eddahab, endommagé par les inondations de 2016. Le taux de réalisation des travaux de ce projet a atteint 70%;

- La poursuite de l’exploration des eaux souterraines à travers la réalisation de forages, afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable;

- La réalisation d’un bon nombre d’études, comme celles relatives aux contrats de gestion participative des ressources en eau souterraines et au réseau de suivi quantitatif à distance des nappes souterraines.

Nizar Baraka a expliqué que le bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab a connu durant l’année hydrologique 2021-2022 un déficit significatif au niveau des précipitations de l’ordre de 43%, ce qui a impacté négativement le niveau des nappes souterraines. Et d’ajouter que ce déficit au niveau des précipitations a persisté durant l’année hydrologique 2022-2023, pour atteindre 46% par rapport à la moyenne annuelle.

Afin d’anticiper les conséquences de cette situation, le ministre a souligné que le gouvernement se penche sur la mise en œuvre de nombreux projets structurants au niveau du bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab. Il s’agit notamment de la programmation de la réalisation des projets suivants:

- L’extension de la station de dessalement de l’eau de mer de Tarfaya et de la station de déminéralisation des eaux saumâtres d’El Ouattia et de Tan Tan;

- La poursuite des efforts dans le domaine de l’exploration des nappes souterraines et l’équipement de forages afin de mobiliser des ressources en eau supplémentaires et leur mobilisation pour répondre au déficit hydrique conjoncturel, notamment dans les zones rurales;

- La réalisation des petits barrages et lacs collinaires selon les propositions des comités régionaux présidés par les walis;

- La réalisation des projets de réutilisation des eaux usées traitées des villes de Dakhla et Laâyoune pour l’arrosage des espaces verts afin de réduire la pression sur les eaux conventionnelles.

Enfin, dans le cadre de la poursuite de la gestion rationnelle des eaux souterraines et leur préservation de la surexploitation, afin d’assurer leur durabilité, le ministre a salué l’élaboration du contrat de gestion participative des ressources en eau pour la nappe de Dakhla, par l’Agence du bassin hydraulique en coordination avec toutes les parties prenantes et les services concernés. Un contrat de gestion participative de la nappe de Foum El Oued, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra est en cours d’élaboration, a annoncé Nizar Baraka.