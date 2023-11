Le groupe OCP obtient un prêt de plus de 180 millions de dirhams pour ses projets de dessalement d’eau de mer à Safi et à El Jadida

Lors de la signature du mémorandum d'entente et du contrat de concession entre l’Etat et l’OCP pour la production d’eau potable par dessalement de l’eau de mer pour Safi et El Jadida, le 5 juillet 2023 à Rabat.

Le groupe OCP a obtenu un prêt de 18 millions de dollars (plus de 180 millions de dirhams) du Fonds climatique Canada-Banque africaine de développement (CACF) dans le cadre de la construction de trois usines de dessalement d’eau de mer. L’annonce a été faite par la Banque africaine de développement (BAD) dans un communiqué publié le 7 novembre.

Ce vaste projet du leader mondial des engrais phosphatés permettra de produire 105 millions de m3 d’eau potable destinées à environ 1,5 million de personnes dans les villes de Safi et El Jadida. A noter qu’un volume de 35 millions de m3 par an sera alloué à ses besoins industriels.

110 millions de m3 par an à partir de 2026

La construction de ces usines de dessalement entre dans le cadre d’un mémorandum d’entente et d’un contrat de concession que le groupe OCP a signé le 5 juillet dernier avec le gouvernement marocain, pour la production d’eau potable par dessalement de l’eau de mer pour ces deux villes, dans le cadre d’un plan d’urgence.

Lire aussi : Eau potable par dessalement d’eau de mer à Safi et El Jadida: un contrat de concession entre l’Etat et l’OCP

Cette convention prévoit la production de 85 millions de m3 par an pour la première phase 2023-2025, avant de monter le débit à 110 millions m3 par an à partir de 2026. Déjà en 2023, le groupe fournira 10 millions de m3 d’eau dessalée à Safi et 30 millions de m3 à El Jadida. Dans un communiqué publié le 26 août dernier, le ministère de l’Equipement et de l’eau annonçait que l’approvisionnement en eau potable de la ville de Safi était effectif depuis le 16 août.

Le CACF est un véhicule financier spécial crée pour soutenir des projets de lutte contre le changement climatique en Afrique. L’organisme octroie des prêts concessionnels à des projets d’atténuation et d’adaptation climatique développés sur le continent.