Renforcement de l'État social: les priorités du PLF 2025

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des finances, lors d'une séance plénière consacrée à la présentation du PLF 2023.

Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2025 fixe, en application des Hautes Orientations Royales, quatre grandes priorités qui reflètent les engagements du programme gouvernemental, selon la note d’orientation dudit projet adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels. Il s’agit de poursuivre le renforcement des bases de l’État social, consolider la dynamique de l’investissement et de la création d’emploi, continuer la mise en œuvre des réformes structurelles et maintenir la soutenabilité des finances publiques, précise cette note.

Dans le détail, le gouvernement intensifie ses efforts pour généraliser la protection sociale et améliorer les services de santé. L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) a été étendue à plus de 11 millions de citoyens incapables de payer les cotisations, pour un coût annuel avoisinant les 9 milliards de dirhams. Cette mesure s’accompagne d’une réforme globale du système de santé, visant à rehausser la qualité des soins offerts aux citoyens.

L’amélioration de l’infrastructure sanitaire est au cœur des priorités. Le gouvernement prévoit de réhabiliter les centres hospitaliers régionaux et provinciaux, de reconstruire l’hôpital Ibn Sina à Rabat et d’accélérer la construction des CHU d’Agadir et de Laâyoune. L’objectif est de doter chaque région d’un Centre Hospitalier Universitaire. Par ailleurs, un vaste programme de rénovation des établissements de soins primaires est en cours, avec 872 centres déjà réhabilités sur les 1.400 prévus.

La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé est également une priorité. Le gouvernement vise à augmenter le ratio de professionnels de santé pour atteindre 25 pour 10.000 habitants d’ici 2026, et 45 pour 10.000 en 2030. La création de postes budgétaires supplémentaires est prévue pour répondre aux besoins croissants du secteur.

L’aide sociale directe, autre pilier de l’État social, sera renforcée. Le nombre de bénéficiaires atteint déjà 3,8 millions de familles, pour un coût annuel d’environ 25 milliards de dirhams. À partir de janvier 2025, le montant de l’aide sera augmenté, atteignant 250 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants scolarisés, de moins de 6 ans ou en situation de handicap.

Pour financer ces ambitieux programmes sociaux, le gouvernement prévoit de réorienter les ressources allouées à divers programmes sociaux existants, d’utiliser les revenus de la contribution solidaire sur les bénéfices des entreprises, et de poursuivre la réforme de la Caisse de compensation.