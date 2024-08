Projet de loi de finances 2025: le gouvernement fixe ses priorités

Le Projet de loi de finances (PLF) 2025 vise quatre grandes priorités, selon la note de cadrage adressée par le Chef du gouvernement à l’ensemble des membres de l’exécutif: poursuivre le renforcement des bases de l’État social, consolider la dynamique de l’investissement et de la création d’emploi, continuer la mise en œuvre des réformes structurelles et maintenir la soutenabilité des finances publiques.

Ainsi, parmi les objectifs du gouvernement figurent le déploiement progressif du projet de transformation numérique de l’administration judiciaire, la poursuite de l’opérationnalisation de la réforme du secteur des établissements et entreprises publics, la poursuite de l’allocation de crédits budgétaires aux régions, estimés à 10 milliards de dirhams (MMDH) par an, le soutien aux collectivités locales, en particulier les petites et moyennes, en augmentant leur part dans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Dans le cadre des efforts pour éradiquer les logements insalubres, le gouvernement mettra en place un programme visant à reloger les 120.000 familles concernées, réparties sur l’ensemble du territoire national, avec l’objectif de déclarer toutes les villes marocaines «villes sans bidonvilles» d’ici 2029, indique la note.

Au volet de la sécurité hydrique, l’exécutif s’engage à achever le programme de construction des barrages et des usines de dessalement d’eau de mer, selon son programme spécifique, qui vise à mobiliser plus de 1,7 milliard de mètres cubes d’eau par an. Ces stations permettront au pays, d’ici 2030, de couvrir plus de la moitié de ses besoins en eau potable, en plus d’irriguer de vastes zones agricoles.

Dans le domaine de l’énergie, l’exécutif s’engage à accélérer la réalisation du projet d’interconnexion électrique pour le transfert de l’énergie renouvelable des régions du sud vers le centre et le nord, tout en accélérant le transfert de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelable du sud au nord-ouest du pays avec une capacité d’environ 3 gigawatts d’ici 2027.

En ce qui concerne l’éducation, l’année prochaine verra, selon le document, la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour la généralisation de l’éducation préscolaire d’ici 2028, avec la création de 4.000 unités éducatives par an.

Un CHU dans chaque région du Royaume

L’exécutif poursuivra également l’expansion du projet des écoles pionnières au cours de l’année scolaire 2024-2025, à travers l’ajout de 2.000 écoles primaires, bénéficiant à environ un million d’élèves supplémentaires, et l’extension des réseaux des écoles pionnières pour inclure le cycle secondaire collégial, touchant environ 250.000 élèves dans 232 collèges. Le but est de généraliser ce modèle à l’échelle nationale lors de l’année scolaire 2027-2028.

Dans le domaine de la santé, le gouvernement poursuivra la réhabilitation des centres hospitaliers régionaux et provinciaux, la reconstruction de l’hôpital Ibn Sina à Rabat, accélérera les travaux de construction et d’équipement des Centres hospitaliers universitaires (CHU) d’Agadir et de Laâyoune.

Il s’agit également de poursuivre la construction et l’équipement des hôpitaux universitaires à Errachidia, Béni Mellal et Guelmim, afin de permettre à chaque région du Royaume de disposer d’un CHU. Le programme de réhabilitation de près de 1.400 établissements de soins de santé primaires sera également poursuivi.

Au programme également, la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique de la santé, avec l’augmentation du niveau de l’encadrement médical et paramédical pour atteindre 25 professionnels pour 10.000 habitants à l’horizon 2026, et 45 professionnels de la santé pour 10.000 habitants en 2030.

Concernant le programme de l’aide sociale directe, le montant des allocations sera augmenté à partir de janvier 2025, pour atteindre 250 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants scolarisés ou de moins de 6 ans, et à 350 DH pour les enfants en situation de handicap.

Ce soutien sera de 175 dirhams pour les enfants non scolarisés. Pour les orphelins de père de moins de six ans ou poursuivant leurs études, ce soutien atteindra 375 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants, avec un minimum de 500 dirhams par famille, portant ainsi le coût total du programme à 26,5 milliards de dirhams pour l’année 2025.

Renforcement de la soutenabilité des finances publiques

Pour ce qui est de la généralisation de la protection sociale, à partir de 2025, le gouvernement élargira l’adhésion aux régimes de retraite et généralisera l’indemnisation pour perte d’emploi en faveur des personnes disposant d’un emploi stable.

En outre, en préparation pour accueillir de grands événements tels que la Coupe du monde 2030, le gouvernement mettra en place des programmes visant à accompagner les villes hôtes de cet événement.

Le PLF 2025 vise par ailleurs la poursuite du renforcement de la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, le gouvernement veillera, en 2025 et au cours des années suivantes, à maintenir les finances publiques sur une trajectoire soutenable, visant un déficit budgétaire de 4% du produit intérieur brut (PIB) en 2024, 3,5% en 2025 et 3% en 2026. Il surveillera également le volume de l’endettement, en visant son maintien en dessous de 70% du PIB d’ici 2026.