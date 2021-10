© Copyright : DR

À l'approche du 1er anniversaire de l'entrée en vigueur de la zone de libre échange africaine, PORTNET S.A, en partenariat avec l’Agence National des Ports et l’Agence de Développement du Digital, organise, le 10 novembre, une nouvelle édition des Rencontres du Digital autour du thème de "la digitalisation pour une Afrique connectée et intégrée".

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) doit permettre aux pays du continent d'explorer de nouveaux gisements de croissance à travers le renforcement des échanges intra-africains qui ne représentent que 16%, là où ceux européens atteignent les 67%.

Pour relever ce pari, il s’avère nécessaire de recourir à la technologie pour favoriser la transformation digitale des pays africains. Car le digital constitue actuellement un véritable levier pour se conformer aux normes internationales, en matière de facilitation du commerce transfrontalier et pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables.

De hauts responsables ainsi qu'un parterre d'experts nationaux et étrangers montrent la voie à une Afrique connectée et explorent les pistes nécessaires pour renforcer la connectivité des pays africains. Différentes thématiques seront ainsi débattues au cours de cet évènement, s'inscrivant dans le cadre des rencontres digitales by PortNet.

Des invités et des experts de marque nationaux et internationaux seront au rendez-vous pour échanger, enrichir le débat et présenter les réalisations et les projets en cours afin de renforcer davantage la connectivité au niveau du continent africain.