Pour les besoins du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu pour 2024, le Haut-commissariat au plan (HCP) vient de passer commande de plusieurs centaines de voitures de location. L’enveloppe budgétaire totale de ce marché dépasse les 54 millions de dirhams.

L’un des marchés en relation avec ces préparatifs porte sur la location de centaines de véhicules. Selon un document consulté par Le360, ce marché se décline en trois lots.

Le premier est relatif à la location, sans option d’achat, de 251 véhicules utilitaires légers à l’état neuf, avec chauffeurs, assurés tout risques sans franchise, y compris l’entretien préventif et curatif, destinés au transport et au déplacement des enquêteurs, des contrôleurs et des superviseurs régionaux chargés de la collecte des données statistiques sur le terrain, pour la réalisation des travaux cartographiques du prochain RGPH 2024. Il a coûté aux services que dirige Ahmed Lahlimi un peu plus de 40 millions de dirhams.

Quant au deuxième lot, attribué pour plus de 9 millions de dirhams, il porte sur la location, sans option d’achat, de 135 véhicules utilitaires légers à l’état neuf, sans chauffeurs, assurés tout risque sans franchise, y compris l’entretien préventif et curatif, destinés au transport et au déplacement des enquêteurs, des contrôleurs et des superviseurs régionaux chargés de la collecte des données statistiques sur le terrain, relatives à la cartographie des établissements économiques pour l’année 2023.

Enfin, le troisième lot est relatif à la location, sans option d’achat, de 52 véhicules (40 berlines sans chauffeurs et 12 véhicules utilitaires avec chauffeurs) à l’état neuf, assurés tout risques sans franchise, y compris l’entretien préventif et curatif destinés au transport et au déplacement des superviseurs centraux chargés de la coordination et de la supervision des activités de collecte des données statistiques sur le terrain en vue de la réalisation des travaux cartographiques du prochain RGPH 2024 et la cartographie des établissements économiques 2023.

Ce marché public, avec ces trois lots, a été remporté par le groupement Wafa LLD-Société de sécurité, services et travaux divers (3STD).