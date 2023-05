Rallonge budgétaire: 4 milliards de dirhams pour l’ONEE

Le siège de la branche électricité de l'Office national de l'eau et de l'électricité, à Casablanca.

À l’instar de l’année 2022 où l’exécutif avait activé deux rallonges de 16 et 12 milliards de dirhams, en juin et octobre 2022, le gouvernement a fait appel, une nouvelle fois, à l’ouverture de crédits supplémentaires au budget général de l’État.

L’objectif, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 22 mai, est, d’une part, d’améliorer la situation financière de certains établissements et entreprises publics, de départements ministériels, en plus du financement de programmes inscrits dans le cadre de nouvelles conventions-cadres ou stratégies déjà paraphés ou lancés le début de cette année. «D’autre part, il s’agit aussi de couvrir les dépenses urgentes afférentes à la problématique de la raréfaction de l’eau et les répercussions du contexte inflationniste sur le pouvoir d’achat des citoyens», lit-on.

4 milliards de dirhams profiteront à l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) en vertu de l’engagement de l’État au titre de l’année 2023 dans le cadre de l’activation du protocole d’accord portant mise en application du contrat-programme couvrant la période 2023-2027 qui sera signé au cours de cette année. Pour rappel, un budget de l’ordre de 5 milliards de dirhams a été injecté au profit de l’ONEE afin d’éviter une hausse des prix de l’électricité et maintenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Le deuxième montant le plus conséquente est dédié au pourvoir d’achat, soit 3,3 milliards de dirhams, servant à couvrir les dépenses liées aux répercussions de l’inflation. «Par ailleurs, une enveloppe de 1,5 milliard de dirhams sera destinée au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, conformément à la séance de travail consacrée, mercredi 10 mai 2023, au suivi de ce programme à travers l’actualisation de sa consistance à travers un investissement supplémentaire qui lui a été consenti, portant son budget global à 143 milliards de dirhams», souligne le quotidien.

L’autre volet et non des moindres concerne la feuille de route du tourisme pour la période 2023-2026 à laquelle 1,2 milliard de dirhams a été alloué. Visant à attirer 17,5 millions de touristes en 2026, cette stratégie est dotée d’une enveloppe de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans.