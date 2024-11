Rabat: un colloque en prélude au Prix Sharjah des finances publiques décerné par les Émirats arabes unis

Sonia Hmamouch, directrice adjointe des affaires administratives au ministère de l’Économie, et Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, directeur général de l'OADA. (Y.Mannan/Le360)

Le Prix Sharjah, dont le Maroc a remporté la 2ème édition en 2023 qui avait connu la participation de 14 pays arabes, est parrainé et soutenu, en collaboration avec l‘Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), par le gouvernement de Sharjah. Cette distinction vise, selon les organisateurs, à diffuser «les meilleures pratiques et leur mise en œuvre dans la gestion des fonds publics pour atteindre le développement durable, l’utilisation optimale des ressources financières et l’encouragement des chercheurs du monde arabe à poursuivre le développement durable.»

Le colloque de deux jours a été ouvert par Sofia Hmamouch, directrice adjointe du département des affaires administratives au ministère marocain de l’Économie, en présence notamment du directeur général de l’OADA, Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, du cheikh Rashid bin Saqr Al-Qasimi, secrétaire général du Prix.

Plusieurs ateliers liés à l’attribution du Prix ainsi qu’à la gouvernance dans la gestion des finances publiques sont prévus au programme de cette importante rencontre. En 2023, le ministère marocain de l’Économie et des Finances avait été récompensé dans la catégorie «Entité distinguée dans les finances publiques». Selon Sofia Hmamouch, ce Prix Sharjah est «important car il encourage à développer la gouvernance en matière de finances publiques».

Cette édition propose un atelier de formation sur les marchés publics sachant que la réforme de ce secteur a été l’une des priorités du Maroc, a déclaré cette responsable. Le prix Sharjah pour les finances publiques sera décerné lors d’une cérémonie qui se tiendra prochainement dans l’émirat de Sharjah.