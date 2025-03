Propriétaire d’Anfaplace Mall, Grit annonce un accord de gestion avec l’américain CBRE Excellerate

Grit Real Estate Income Group Limited, une société immobilière panafricaine enregistrée à Maurice et cotée au London Stock Exchange, spécialisée dans l’investissement, le développement et la gestion active d’un portefeuille diversifié d’actifs à impact, soutenu par des baux à long terme avec des locataires multinationaux de grande qualité, et propriétaire du centre commercial Anfaplace, a récemment annoncé un accord de gestion de biens et d’actifs.

«En vertu de cet accord, CBRE Excellerate gère l’un des plus grands actifs du groupe en termes de valeur, le centre commercial Anfaplace Mall à Casablanca, Maroc», lit-on dans un communiqué du groupe. Ce partenariat stratégique est entré en vigueur le 1er février 2025 et a été précédé d’une phase de transfert et d’un programme complet de sensibilisation des locataires, afin d’assurer une transition en douceur et d’éviter toute interruption des activités.

Anfaplace Mall à Casablanca. (Jacques Fernandes)

L’accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’optimisation opérationnelle de Grit, de l’optimisation des économies d’échelle et de la réduction des coûts dans l’ensemble de son portefeuille immobilier en Afrique Le Maroc est un marché nord-africain attractif et bien établi, doté d’un grand potentiel de croissance et d’institutions solides pour CBRE Excellerate, avec de nombreux clients internationaux qui investissent déjà sur le marché ou prévoient de le faire dans un avenir proche, indique Grit.

Pour Bronwyn Knight, PDG et cofondatrice de Grit, «ce partenariat nous permet de réaliser d’importantes économies d’échelle et, surtout, de nous concentrer pleinement sur le développement de l’immobilier d’impact et la gestion des actifs dans le cadre de sa stratégie Grit 2.0». Et d’ajouter que cette opération «souligne notre engagement continu à gérer de manière optimale les actifs d’Anfaplace Mall en vue d’une croissance et d’un succès futurs».

Anfaplace Mall. (Jacques FERNANDES)

CBRE Excellerate offre une gamme complète de services de conseil au Maroc, y compris le conseil stratégique, la gestion de projets et de lieux de travail, les services de vente au détail spécialisés, le courtage de bureaux et industriel, les évaluations et les marchés de capitaux, ainsi que des opérations de gestion d’installations établies et un réseau de locataires approfondi à travers la région. Mouna Anas, Country Manager de CBRE Excellerate Maroc, a commenté: «CBRE Excellerate est fier de collaborer avec Grit Real Estate pour la gestion d’Anfaplace Mall, la première destination commerciale de Casablanca. Cet accord historique reflète notre engagement commun à fournir des solutions de gestion immobilière et d’actifs de classe mondiale à travers l’Afrique».

Dans le cadre de la même stratégie, Broll Property Group gérera le reste des actifs du groupe en Afrique sub-saharienne, à l’exception de la Zambie, où Heriot Properties continuera d’assurer la gestion des biens immobiliers. Ces partenariats se traduiront par une économie ciblée d’environ 1 million de dollars par an, conformément à l’objectif déclaré de Grit de réduire les coûts administratifs courants en pourcentage du total des actifs productifs de revenus à un ratio de 1,0% à moyen terme.