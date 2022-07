© Copyright : DR

La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor a dressé le bilan du programme Forsa, mardi 26 juin lors de son intervention à la chambre des Conseillers. L’ensemble des dossiers déposés a été traité, 1.000 porteurs de projets ont déjà finalisé leur formation.

On en sait un peu plus sur les projets retenus dans le cadre du programme de financement Forsa. La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a indiqué que 20% des projets choisis correspondent au secteur du commerce et de la distribution, 15% opèrent dans l’agriculture et l’agroalimentaire, 7% dans le textile et l’habillement, 6% dans le tourisme et le divertissement et 6% dans les services aux entreprises.

Parmi les projets retenus et qui ont déjà atteint un niveau de maturité élevé, la ministre a cité l’exemple d’un projet d’élevage qui intègre une technologie très avancée pour permettre aux éleveurs de protéger le bétail de certaines maladies tout en améliorant le rendement de production laitière.

Le deuxième projet concerne le secteur du tourisme. Grâce à l'utilisation de la technologie numérique ce projet aspire à améliorer la relation client. Le troisième exemple cité concerne les énergies renouvelables, ce projet permet de développer l’usage de l’énergie propre dans les maisons urbaines et rurales.

Le quatrième projet évoqué par la ministre est porté par une femme et vise à résoudre le manque de matériaux de construction dans un village grâce à la production locale. Dans l’ensemble, 4.000 femmes bénéficieront du programme Forsa, dont 2.000 identifiées dans le cadre de la première phase du programme et 2.000 autres à travers un appel d'offres dédié, a souligné la ministre lors de son intervention.

Selon les dernières données communiquées par la tutelle, l’ensemble des 160.000 participations reçues, à ce jour, a été traité par le centre des relations client Forsa. Un accompagnement est actuellement en courq de réalisation et concerne les dossiers incomplets afin de les intégrer au programme.

Pas moins de 7.500 dossiers ont été traités par les commissions régionales, dont 6.500 à fort potentiel qui ont déjà entamé le programme de formation e-learning sur Forsa Academy.

À noter que les entrepreneurs ayant finalisé leur formation pourront bientôt commencer la concrétisation de leurs projets. Les premiers financements seront octroyés dans le courant du mois d'août prochain, avait annoncé le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu jeudi 7 juillet 2022.

Le programme est doté de 1,25 milliard de dirhams pour la seule année 2022 et cible 10.000 projets tous secteurs confondus. Le financement consiste en un prêt d’honneur à taux 0%, allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams pour chacun des projets retenus.