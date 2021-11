© Copyright : DR

Kiosque360.

Au troisième trimestre 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers enregistre un repli de 5,5%, d’après Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) dans leur publication trimestrielle sur l’indice des prix des actifs immobiliers. Petite nuance: les prix de ces actifs ressortent en légère hausse, de l’ordre de 0,2 %, d’un trimestre à l’autre, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 novembre.

D’après ces deux entités, un recul de 6,3% des prix des actifs résidentiels a été observé ainsi qu’une diminution de 3,7% pour les terrains et de 9,5% pour les biens à usage professionnel.

Du côté des transactions, les ventes immobilières sont également en chute de 10,1%. Un constat résultant du recul de 17,1% des transactions de biens résidentiels malgré les hausses respectives de 3,2% des terrains et de 10,6% des biens à usage professionnel.

Par catégorie d’actifs, la baisse des prix des actifs résidentiels reflète le repli de 7,4% des prix des appartements, de 7,1% de ceux des villas et de 1,3% de ceux des maisons, comme le décortique le journal. Quant aux ventes, leur repli renvoie à la baisse de 19% des appartements et de 14,9% des villas contre une hausse de 21,1% des maison au troisième trimestre de l’année.

Par ville, Rabat connaît une baisse des prix des actifs immobiliers, en glissement trimestriel, qui recouvre des baisses respectives de 2,3% pour le résidentiel et de 1,9% pour les terrains, ainsi qu’une hausse de 3,3% des prix à usage professionnel. De son côté, Casablanca voit ses prix se rétracter légèrement d’un trimestre à l’autre (0,3%), comme le fait savoir le quotidien, expliquant cette évolution par la baisse de 1% des biens résidentiels et la hausse de 0,9% des terrains et de 3,2% des biens à usage professionnel.