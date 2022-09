© Copyright : MAP

Kiosque360. PortNet accélère le déploiement de ses solutions digitales au profit des opérateurs économiques. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

PortNet déploie des solutions numériques innovantes couvrant toute la chaîne logistique du commerce extérieur, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que ce guichet compte 45.000 importateurs et exportateurs et plus de 1.500 déclarants transitaires. Notons qu’il inclut plus de 20 banques, plus de 43 administrations et plus de 23 ports et aéroports.

De même, la plateforme apporte une plus-value compétitive à plus de 55.000 utilisateurs d’horizons différents (administrations, institutions, entreprises). «De par sa position de guichet unique du commerce extérieur marocain, PortNet S.A. espère faciliter et favoriser la connexion entre les acteurs de l’écosystème portuaire, logistique et du commerce international, et les innovateurs pour trouver les meilleures solutions aux diverses problématiques liées au secteur. L’objectif étant d’accélérer le virage digital de l’écosystème en se fondant sur l’intelligence communautaire et l’innovation», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Force est de remarquer que ce guichet unique assure toutes les étapes depuis l’identification et la souscription des parties prenantes en ligne jusqu’à l’enlèvement et la sortie de marchandises. La journal revient ainsi sur les principales solutions innovantes de PortNet. «Pour enrichir son bouquet de services, PortNet avait élaboré une plate-forme baptisée «Trade Sense». Il s’agit d’une plateforme collaborative qui donne accès à des informations à forte valeur ajoutée, englobant toutes les formalités et démarches logistiques accompagnant les opérations d’import-export», explique la même source, ajoutant aussi qu’elle permet de s’informer à l’avance sur les transactions, les tarifs, les règles et des normes de conformité requis pour réussir les différentes opérations.

Soulignons qu’il constitue un référentiel de fournisseurs de services de confiance et englobe des simulateurs de coûts par incoterm ainsi que des rapports sur les flux prévisionnels à l’import et à l’export. «PortNet a développé une solution multi-banque et multi-utilisateur appelée Trade Direct. Il s’agit d’une plateforme d’échange des opérations de paiements et de Trade Finance (lettre de crédit, garanties, etc.), destinée aux entreprises et aux banques abonnées au guichet unique PortNet», détaille le journal.

On apprend qu’il s’agit d’une plateforme qui présente plusieurs avantages, puisqu’elle est accessible 24H/7J et permet une gestion centralisée de plusieurs banques en un seul clic. «PortNet assure des formations pour une meilleure maîtrise du guichet unique ainsi que des programmes de formation sur mesure afin de répondre de façon spécifique et exclusive au contexte de chaque utilisateur. Ces formations sont proposées en plusieurs modes (digital, webinaire et hybride) permettant de garantir une montée en compétences métiers et une bonne maîtrise du parcours complet du guichet unique PortNet», conclut Aujourd’hui Le Maroc.