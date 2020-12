© Copyright : DR

Le port de Jorf Lasfar a été choisi comme site pilote pour le déploiement de la nouvelle solution de gestion dématérialisée des demandes d’accès aux ports. La mesure prend effet dès ce vendredi 4 décembre.

Le nouveau service est appelé à révolutionner la relation entre les usagers et les ports du Royaume. Les demandes d’accès aux ports de commerce gérés par l’Agence nationale des ports se feront désormais par voie digitale.

Dans un premier temps, cette procédure concerne uniquement le port de Jorf Lasfar, choisi comme port pilote. Elle sera ensuite généralisée progressivement à l’ensemble des ports de commerce.



Actuellement, les démarches à engager pour accéder aux ports sont traitées manuellement, impliquant plusieurs intervenants, ce qui tend à allonger les délais de réponse.



«Dorénavant, les demandes de badges pour l’accès au port de Jorf Lasfar, se feront via le portail PortNet d’une manière exclusivement digitale. Les opérateurs économiques auront accès 24h/7j à la plateforme et pourront créer et suivre leurs demandes d’accès selon leur besoin, qu’il soit permanent ou provisoire», soulignent l’ANP et PORTNET S.A. dans un communiqué conjoint.



Ce nouveau service contribuera à l’optimisation des délais, ainsi qu’au renforcement de la sécurité portuaire, de la capacité d'anticipation et de la planification des opérations portuaires, ajoute la même source.