Port de Nador West Med: l’UE apporte sa contribution

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement va soutenir le projet du port de Nador West Med, avec un nouveau prêt de 110 millions d’euros pour développer une zone industrielle et logistique. C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. «Les investissements comprennent le financement de terrains destinés à des plateformes industrielles, la construction d’usines de traitement d’eau et de dessalement, un système d’éclairage à haut rendement, ainsi qu’une station de distribution d’électricité», lit-on.

En 2015, cette même banque a accordé un prêt de 200 millions d’euros pour développer les infrastructures portuaires et en 2022, un autre prêt complémentaire de 100 millions d’euros.

Le nouveau prêt devrait être approuvé en octobre prochain, en plus d’une subvention d’investissement de 5 millions d’euros du fonds d’actionnaires de la Banque européenne. «La région recevra également une subvention de 3 millions de dollars du Royaume-Uni et de 2,5 millions de dollars du Fonds pour l’environnement mondial pour soutenir les investissements verts», lit-on encore.

Le projet vise à attirer les investissements étrangers, à améliorer la compétitivité des entreprises locales et à développer les écosystèmes industriels. Il vise également à créer des opportunités d’emploi et à réduire les disparités régionales, en promouvant le développement durable à Nador et dans la région orientale du Maroc. Le développement de la zone économique se concentrera sur l’adaptation au changement climatique et sur la réalisation d’une utilisation efficace de l’énergie et des ressources naturelles.

Le port sera ouvert dans quelques mois, probablement début 2025. Mais si la préouverture et les premiers tests grandeur nature auront lieu dans quelques mois, l’entrée en service effective de l’ensemble de la plateforme portuaire et logistique est programmée pour 2027.

Ce méga-chantier, dont les études, la planification et les travaux ont commencé il y a presque 10 ans, injectera bientôt de nouvelles capacités, qui viendront faire jouer des synergies et des complémentarités avec Tanger Med et plus tard avec le port de Dakhla Atlantique.

Ce futur géant portuaire devra soulager la forte demande à venir. Selon le planning, le terminal à conteneurs Est de Nador West sera doté d’un quai de 1.520 mètres, soit près de 5.000 pieds à une profondeur d’environ 60 pieds. Ce qui permettra de traiter 3,4 millions d’EVP par an. D’autres capacités supplémentaires seront injectées (2 millions d’EVP).