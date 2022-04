© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Le secteur de la pêche dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a réalisé des revenus de 2,71 milliards de dirhams en 2021. Cette dynamique est le résultat des efforts consentis par l’Etat en matière de réalisation d’infrastructures d’envergure pour valoriser ces produits maritimes, selon le directeur régional de l’ONP à Laâyoune. Le point.

La pêche maritime représente l’un des secteurs les plus importants de l’économie de Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce aux ressources halieutiques abondantes des côtes atlantiques, et de l’infrastructure en place. Deux facteurs qui ont permis à la région de réaliser des revenus records de 2,71 milliards de dirhams en 2021, selon le directeur régional de l’Office national des pêches (ONP) à Laâyoune, Khatari Ezaroili.

Le directeur régional de l’Office national des pêches (ONP) explique, par ailleurs, que ces revenus ont eu un impact positif sur les recettes de la région, ce qui a permis aux élus de lancer et de planifier des programmes importants.

Bachraya Moussaoui, représentant d’une société de commercialisation de poissons à Laâyoune, a souligné qu’une performance remarquable avait été constatée en ce qui concerne la pêcherie poulpière, par rapport aux années précédentes.

Quant au prix du poulpe, il oscille entre 75 et 100 dirhams, un prix raisonnable, selon le représentant de cette société.

La pêche maritime est considérée comme étant l’une des principales locomotives de la croissance socio-économique à Laâyoune-Sakia El Hamra, laquelle dispose d’énormes potentialités maritimes.

Selon Laâyoune Connect, la région dispose d’une infrastructure portuaire développée, avec le premier port sardinier au niveau national et africain, et d'une halle aux poissons répondant aux normes internationales de commercialisation du poisson. La région se caractérise aussi par une industrie forte de transformation, liée au secteur de la pêche maritime, comprenant des unités de production de farine et huile de poisson, de congélation, de conserve et des fabriques de glace.

Les captures de la pêche côtière s’élèvent à 310.530 tonnes de poissons débarqués au port de Laâyoune pour l’année 2020. La région est également connue pour ses richesses en algues et crustacés, plus de 394 tonnes d’algues et 330 tonnes de crustacés ayant été collectées au cours de cette année.