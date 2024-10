Pêche: le Maroc deuxième fournisseur de la Russie entre janvier et octobre 2024

Le poisson marocain reste très prisé en Russie. Entre le 1er janvier et le 13 octobre 2024, Moscou en a importé 2.300 tonnes sur les quelques 10.000 tonnes de poissons congelés réceptionnées au port de Kaliningrad durant cette période, d’après le département régional de l’autorité russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, Rosselkhoznador, cité par la presse russe.

Ces ventes font du Maroc le deuxième fournisseur de poisson de la Russie, derrière le Vietnam (2.500 tonnes). L’Equateur et la Thaïlande, qui ont chacun exporté 1.200 tonnes, et l’Inde (827 tonnes) complètent le top 5.

Rappelons que fin août dernier, selon l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA), la Russie avait importé 170 tonnes de poulpe marocain d’une valeur de 2,8 millions de dollars durant le premier semestre 2024, soit trois fois plus que durant la même période de l’année précédente.

Au cours des six premiers mois de l’année, les opérateurs marocains avaient acheminé un volume global de 1.600 tonnes de poissons et fruits de mer au port de Kaliningrad, soit trois fois moins que les exportations enregistrées entre janvier et juin 2023. En valeur, le poulpe représentait 43% de ces ventes et 11% en volume.

D’après l’EUMOFA, cette baisse des cargaisons marocaines s’expliquait principalement par la réduction de l’offre de poissons pélagiques, comme le maquereau africain, la sardine, la bonite et le turbot, dont les part dans les exportations marocaines vers la Russie représentait 98% en volume et 86% en valeur durant le premier semestre 2023.