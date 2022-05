© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Après deux ans de suspension à cause de la crise sanitaire qui a eu un lourd impact sur l’activité des coopératives, le salon régional de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de l’Oriental revient cette année pour une nouvelle édition du 27 mai au 5 juin 2022 à Oujda.

Organisé sous le thème du «Nouveau modèle de développement (NMD), locomotive de la construction de l’Homme et de la prospérité», le salon, qui s’étend sur une superficie de plus de 7.600 m², et abrite 260 stands dédiés aux coopératives de produits d'artisanat, de produits du terroir et d'offres de services, et qui présente aussi des activités créatives et d’innovation, a pour but de valoriser le savoir-faire des artisans de l’Oriental et leur permettre de saisir de nouvelles opportunités pour commercialiser leur produits.

«Ce salon est avant tout une occasion pour les coopératives de compenser les pertes des deux années de la crise sanitaire et une opportunité pour les habitants de l’Oriental pour découvrir le savoir-faire des artisans de la région», a souligné à cette occasion le président du Conseil de la Région de l'Oriental, Abdenbi Bioui.

Le Salon entend également inciter les coopératives à accéder davantage aux nouvelles approches de valorisation, d’emballage et de commercialisation de leurs produits grâce aux technologies numériques.

«Ce salon, organisé en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie du CRO pour la promotion de l’ESS et du coaching territorial en mobilisant tous les acteurs, unir leurs initiatives et déployer les efforts nécessaires pour mettre en pratique les recommandations du NMD qui ambitionne de porter à 8% la contribution de l’économie sociale et solidaire dans le PIB national et de créer 500.000 emplois à l’horizon 2035», a expliqué la directrice de la promotion de l’Economie sociale au ministère du Tourisme et de l’économie sociale et solidaire, Salwa Tajiri.

En plus du grand nombre d’exposants de la région de l’Oriental, certaines coopératives venant d’autres régions du Maroc participent aussi à ce salon, de même que plusieurs délégations étrangères de pays africains et européens avec lesquels la région entretient des relations de coopération et de partenariat.