Oujda-Angad: jusqu’à 70 sacs à l’hectare pour les premières récoltes céréalières

La récolte des céréales a officiellement démarré dans la commune de Sidi Boulenouar, relevant de la province d’Oujda-Angad. Dans les champs, l’heure est à l’optimisme. Les premiers résultats font état de rendements atteignant jusqu’à 70 sacs à l’hectare, un niveau jugé particulièrement encourageant par les agriculteurs.

Après sept années marquées par la sécheresse et des récoltes souvent décevantes, cette campagne agricole marque un net regain d’espoir. Les précipitations enregistrées ces derniers mois ont en effet favorisé le développement des cultures et amélioré aussi bien leur qualité que leur productivité.

Les moissonneuses sont ainsi entrées en action dans des exploitations où les agriculteurs espèrent enfin tourner la page de plusieurs campagnes difficiles et récupérer une partie des pertes accumulées au fil des années.

Dans une déclaration pour Le360, l’agriculteur Mohamed Hammaoui a souligné le rôle déterminant du soutien apporté par la direction provinciale de l’Agriculture, notamment à travers la mise à disposition de semences d’avoine. Selon lui, cette campagne a permis d’obtenir des rendements oscillant entre 40 et 70 sacs par hectare, tout en générant d’importants volumes de fourrage.

Il rappelle que l’avoine constitue une ressource stratégique pour l’alimentation du cheptel, en particulier des vaches laitières, des veaux et des ovins, un secteur lui aussi durement éprouvé par les années de sécheresse. L’agriculteur précise que son exploitation familiale a consacré près de 12 hectares à cette culture, avec une récolte avoisinant les 75 sacs, un résultat nettement supérieur à ceux enregistrés lors des campagnes précédentes.

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De son côté, l’agriculteur Khalid Mejdoubi souligne que les précipitations enregistrées au cours de cette campagne ont considérablement amélioré les perspectives de production dans la région. Selon lui, les rendements varient entre 25 et 30 sacs par hectare dans certaines parcelles, mais peuvent atteindre jusqu’à 70 sacs dans les zones ayant bénéficié des meilleures conditions pluviométriques et de semences performantes.

Au-delà des volumes récoltés, les professionnels du secteur se félicitent surtout de la reconstitution des stocks de fourrage et de semences en prévision de la prochaine campagne. Un soulagement pour de nombreuses exploitations agricoles, éprouvées ces dernières années par la sécheresse et la hausse des coûts de production. De quoi envisager l’avenir avec davantage de sérénité dans la province d’Oujda-Angad.