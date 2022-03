© Copyright : BAM

Bank Al-Maghrib et la présidence du Ministère public ont signé, aujourd’hui, jeudi 31 mars 2022 à Rabat, un protocole d’accord de coopération portant sur la mise en place d’un cadre de collaboration pour l’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun.

Le protocole instaure un cadre de partenariat axé principalement sur la mise en place d’un canal d’échange informatisé et sécurisé entre les deux parties et la création d’un Forum national de réflexion et d’échange sur les problématiques liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qui se veut être, à moyen terme, une force de proposition et un pourvoyeur de normes et de bonnes pratiques dans ce domaine.

Il porte également sur «la protection de l’ordre public financier, à travers des échanges proactifs de données qualitatives et quantitatives sur les différentes formes de la criminalité financière», indique un communiqué de la Banque centrale.

Le protocole a été signé par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et Moulay El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, en présence du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et premier président de la Cour des comptes, du président de l’Autorité nationale du renseignement financier et du procureur général du Roi près la Cour des comptes.