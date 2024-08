Nouvelle flambée des prix des viandes rouges en vue

Dans un communiqué, la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage tire la sonnette d’alarme. Elle a mis en garde contre une flambée imminente des prix des viandes rouges, qu’elle attribue au manque de mesures concrètes de la part des autorités, rapporte le magazine Finances News Hebdo. «Ce défaut de réactivité ne fait qu’aggraver la situation pour les professionnels du secteur», lit-on.

La Fédération, qui est rattachée à l’Union générale des entreprises et professions (UGEP), n’a pas mâché ses mots en critiquant l’absence de plan stratégique de la part du ministère de l’Agriculture et de l’Office national de sécurité sanitaire et des produits alimentaires (ONSSA). Elle soutient que «la crise actuelle est non seulement ignorée, mais aussi intensifiée par le manque d’action des décideurs».

La fédération «dénonce également l’exclusion des discussions des petits et moyens éleveurs, des importateurs, et des commerçants de viande, qui sont pourtant des maillons essentiels de la filière. La gestion de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges est également pointée du doigt, accusée d’avoir aggravé la situation par son manque de réactivité et d’initiative», écrit le Magazine.

Les tentatives de la Fédération d’établir un dialogue avec le ministère pour trouver des solutions à cette crise ont été vaines. Elle regrette aussi l’adoption de nouveaux cahiers des charges sans concertation avec les importateurs, compliquant encore plus leur tâche.

Face à cette situation, la Fédération a annoncé un plan d’action de sensibilisation. Elle prévoit de s’opposer par tous les moyens à toute décision qui nuirait aux intérêts des acteurs de la filière.