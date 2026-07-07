Nadia Azalé nommée directrice générale d’Air France pour le marché français

La Franco-Marocaine Nadia Azalé prendra officiellement les rênes de la direction générale d’Air France pour le marché français à compter du 1er août prochain. Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un vaste mouvement de mobilité interne qui réorganise en profondeur l’état-major commercial de la compagnie aérienne. Installée jusqu’à présent à Casablanca, où elle pilotait les activités en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest, elle succède à Henri Hourcade. «Ce dernier, après cinq années passées à la tête du marché français, s’apprête à rejoindre Rome pour prendre la direction de la région Italie et Méditerranée orientale», indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Ce retour en région parisienne marque une nouvelle étape dans une carrière de plus de vingt ans entièrement consacrée à la compagnie aérienne. Nadia Azalé a débuté son parcours au sein du département Exploitation du hub de Roissy-Charles-de-Gaulle, avant de diversifier son expertise à travers les différents métiers stratégiques du groupe Air France-KLM. Elle a notamment évolué au sein des services commerciaux, de la business intelligence, du pricing et de la distribution, forgeant ainsi une solide maîtrise des stratégies de marché.

Son profil s’est rapidement enrichi d’une dimension internationale. Son parcours l’a conduite pendant cinq ans à Milan, puis trois ans à Paris, avant d’occuper les fonctions de directrice commerciale pour l’Afrique, puis de directrice des ventes en Italie. «En octobre 2024, elle a franchi un nouveau cap stratégique en étant nommée directrice générale pour la zone Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest, basée à Casablanca, une région clé pour l’expansion du groupe», souligne Challenge.

À l’aube de ses nouvelles fonctions à Paris, la dirigeante entend se rapprocher des partenaires commerciaux de l’Hexagone. Elle a ainsi confié au site spécialisé L’Écho touristique son impatience de rencontrer les professionnels du secteur, notamment lors du prochain salon IFTM Top Resa, prévu en septembre, avec l’ambition de pérenniser la relation de confiance établie avec les distributeurs français.