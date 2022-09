L'hydrogène vert, produit à partir d'eau et d'électricité issues d'énergies renouvelables.

Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd'hui le Maroc.

C’est une finalisation «avec succès». Le premier système de production d’hydrogène vert à l’échelle micro-pilote est opérationnel, comme l’annonce l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) qui a élaboré cette installation dans le cadre de son projet «Power-to-X µPilot».

Concrètement, ledit système consiste en une unité d’électrolyse d’une capacité de 20 kW couplée à des panneaux solaires photovoltaïque (PV), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 15 septembre.

L’Iresen révèle que le projet «Power-to-X µPilot», incubé au cœur du Green Energy Park de Benguerir et en collaboration avec l’UM6P, «sera doté dans ses prochaines phases de briques technologiques supplémentaires, issues de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert et ses applications, communément appelée filière «Power-To-X».

A travers ce micro-pilote, l’Institut s’intéresse principalement à la production d’ammoniac vert, de méthanol vert, de carburants verts, mais aussi d’autres aspects comme la mobilité durable et le stockage de l’électricité renouvelable, en utilisant l’hydrogène et les piles à combustibles.

«Ce micro-pilote jouera un rôle clé dans la formation et la montée en compétence du personnel d’Iresen et de l’UM6P et leurs partenaires de l’écosystème de l’hydrogène au Maroc», souligne l’Iresen, ajoutant qu’à terme, «ce rôle pourra également être porté au niveau de la région Moyen-Orient-Afrique (MEA), en proposant cette plate-forme de formation aux pays partenaires».

Pour rappel, ce projet fait partie de la nouvelle plateforme technologique dédiée à l’hydrogène et ses applications, dont le contrat tripartite de sa création a été signé entre le Groupe OCP, l’UM6P et Iresen en novembre 2021.