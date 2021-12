© Copyright : DR

Kiosque360. Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 5,2 milliards de DH au premier semestre 2021, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 milliards de DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour.

Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde positif de 509 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de DH une année auparavant.

Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la Trésorerie générale du Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards de DH.

Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six premiers mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour sur les principales évolutions.

«A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la hausse de 38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année auparavant», détaille le quotidien.

Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 6% de la taxe d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin.

«En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le Maroc.

Soulignons que la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année précédente.

«Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut Aujourd’hui Le Maroc.