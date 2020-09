© Copyright : DR

Pour l’élaboration de leurs prochains budgets, les collectivités territoriales devront composer avec la réalité de la crise sanitaire. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 24 septembre.

Face aux incertitudes persistantes sur le plan économique et, surtout, l’impact de la crise sanitaire actuelle sur les recettes fiscales, le prochain exercice budgétaire pour les communes et autres collectivités s’annonce particulier. Anticipant le démarrage des préparatifs, le ministère de l’Intérieur vient de publier sa feuille de route pour l’élaboration des futurs budgets. Les élus locaux sont ainsi invités à prendre le contexte actuel en considération pour leurs prévisions en termes de recettes et dépenses.

Dans le détail, la tutelle invite à une rationalisation des dépenses tout en songeant au développement des recettes. Dans ce sens, la circulaire du ministère trace une véritable feuille de route pour la préparation et l’exécution des budgets de ces collectivités pour l’exercice 2021. Alors que les derniers exercices budgétaires avaient été marqués par les réserves, dans certains cas, de l’administration territoriale sur certaines prévisions de recettes de la part de quelques collectivités, le ministère de l’Intérieur invite les responsables et élus locaux à faire preuve de pragmatisme en prenant en compte les capacités réelles de recouvrement et les prévisions en termes de recettes sur la base de la moyenne des recettes fiscales de ces dernières années.

La tutelle a profité de l’occasion pour attirer l’attention sur le déséquilibre de la caisse spéciale de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Sur ce plan, un amendement des quotas de cette taxe pour les conseils préfectoraux, provinciaux et communaux pourrait avoir lieu bientôt. En attendant, les collectivités devront faire preuve d’ingéniosité pour maximiser les recettes propres et l’élargissement de l’assiette fiscale.