Le tunnel de l’Ourika entre Marrakech et Ouarzazate peine à se concrétiser: Nizar Baraka s’explique

«On ne parle plus du tunnel de Tichka, mais désormais du tunnel de l’Ourika, d’une longueur de 10 kilomètres. Il s’est avéré que c’est le tracé le plus approprié pour relier Marrakech et Ouarzazate», a précisé le ministre, soulignant l’évolution du projet après plusieurs phases d’analyse.

Selon Nizar Baraka, les études menées ont permis d’atteindre une phase avancée, nécessitant la réalisation d’une dernière étude déterminante. Celle-ci prévoit la mise en place d’une galerie exploratoire à l’intérieur du tracé afin de mieux appréhender la nature géologique du site et de maîtriser les spécificités techniques du futur tunnel. Toutefois, les deux marchés lancés à cet effet n’ont pas abouti.

«Pour ces raisons, nous sommes restés bloqués à ce niveau», a-t-il expliqué, ajoutant que le ministère a depuis reçu des propositions de la part d’entreprises étrangères spécialisées pour mener cette étude. «Nous sommes en train d’examiner ces propositions», a-t-il indiqué.

Malgré ces difficultés, le ministre s’est montré catégorique quant à la concrétisation du projet. «Une chose est sûre: le tunnel sera construit, conformément aux orientations royales. Il s’agit d’un ouvrage essentiel pour la région», a-t-il affirmé.

Nizar Baraka a également précisé que l’achèvement de l’étude géologique est indispensable pour arrêter le coût financier global du projet. Cette étape conditionne la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de ce tunnel stratégique, appelé à améliorer significativement la connectivité entre Marrakech et le sud-est du Royaume et à soutenir le développement économique et territorial de la région.

Le tracé du tunnel de l’Ourika comprend 80 km de routes d’accès et la construction de 10 ponts, pour un coût global estimé à 10 milliards de dirhams. Ce tracé constitue une alternative à la route nationale n°9 reliant Marrakech à Ouarzazate et permet de réduire la durée du trajet d’environ 80 minutes pour les voitures légères et de 112 minutes pour les camions.

À titre de comparaison, la seconde option, qui envisageait la réalisation du tunnel via la route nationale n°9 en passant par le col du Tichka, aurait nécessité plus de 50 km de nouvelles voies, l’aménagement de 8,5 km de routes supplémentaires et la construction d’un pont, pour un coût total estimé à 7 milliards de dirhams.