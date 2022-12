© Copyright : DR

Kiosque360. Le constat est clair: fraude fiscale par sous-déclaration, double comptabilité, sous-capitalisation, facturation abusive des soins, non-conformité aux contrôles techniques, détournement du corps médical et paramédical du secteur public… Cela suffit. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les inspirations Eco.

Dans son édition de ce lundi 12 décembre, le quotidien Les Inspirations Eco est catégorique. «Le constat a déjà été établi, mais il vient une nouvelle fois d’être confirmé avec un rapport de fond: le secteur des cliniques privées évolue dans l’anarchie!»

Les détails sont dans un rapport du Conseil de la concurrence: fraude fiscale par sous-déclaration, double comptabilité, sous-capitalisation, facturation abusive des soins, non-conformité aux contrôles techniques, détournement du corps médical et paramédical du secteur public. Et, cerise sur le gâteau, le secteur ne dispose d’aucune entité ou structure administrative dédiée à son suivi.

Face à ce vide, le rapport du Conseil de la concurrence s’est trouvé dans l’obligation de diligenter une enquête de terrain, menée par un cabinet d’études mandaté pour collecter les informations relatives à la structure de ce marché des soins médicaux dispensés par les cliniques privées et les établissements assimilés au Maroc.

Cette enquête, qui a permis de dresser une longue liste d’une série de dysfonctionnements, a englobé un échantillon de 30 cliniques privées et 10 établissements assimilés, répartis sur l’ensemble du territoire national. Pourtant, les cliniques privées représentent actuellement 33,6% de la capacité nationale d’accueil en hospitalisation contre 29% en 2017, soit plus du tiers de la capacité totale.

Dans ce contexte de généralisation de la couverture de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), les cliniques privées constituent le premier poste de dépenses en tiers payants pour l’AMO, à hauteur de 58 % des paiements, et le deuxième prestataire de soins dans les dépenses courantes de santé au niveau national, après les pharmaciens et les fournisseurs de dispositifs médicaux.

L’analyse menée par le Conseil de la concurrence, dans le cadre de son avis relatif au fonctionnement concurrentiel de ce marché, a permis de faire, certes, des constats positifs quant à la dynamique enregistrée par ce marché au cours des dernières années, mais aussi ainsi un bilan négatif relevant des dysfonctionnements l’empêchant de jouer pleinement son rôle dans le développement du système national de santé.

Au cours des trois dernières décennies, la capacité d’accueil des cliniques privées a été multiplié par 4,8 fois, passant de 100 cliniques, à hauteur de 2.803 lits en 1990, à 389 cliniques mobilisant l’équivalent de 13.603 lits en 2020.



Il va sans dire que l’offre en hospitalisation privée est dominée par les cliniques à but lucratif avec 82,6% de la capacité d’accueil privée contre 17,4% pour les cliniques à but non lucratif.

Avec ce poids relatif, le Maroc se place après la France, dont la part est de 38,45%, selon le benchmark effectué. Outre la répartition géographique inégale et déséquilibrée des cliniques privées au Maroc, l’enquête a également dévoilé que l’évolution de leur répartition géographique se trouve rythmée par le développement économique des régions et par le niveau de déploiement des ressources humaines dans la santé.