Le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, attendu ce mercredi à Rabat

Mathias Cormann, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) effectuera, le mercredi 11 septembre, sa première visite officielle au Maroc. Marquant la clôture du Programme pays II Maroc-OCDE, ce déplacement sera ponctué par la présentation de la première étude économique menée par l’Organisation sur le Maroc. Une cérémonie officielle est prévue à cette occasion, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

Prendront part également à cette cérémonie, Lamia Kamal-Chaoui, directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental, Sebastian Barnes, chef de division au département économique de l’OCDE, et Khalid Safir, directeur général du groupe CDG.

Lire aussi : Renseignements financiers sur les MRE: Nasser Bourita réagit au blocage de la convention OCDE

Le Maroc est lié par un partenariat stratégique avec l’OCDE, couronné par la signature en juin 2015 d’un premier Programme-pays, destiné à soutenir son processus de réformes, à favoriser son appropriation des bonnes pratiques et à faire avancer son statut dans les différents instruments de l’OCDE (comités, groupes de travail, conventions…).

Aujourd’hui, le Maroc est l’un des quatre États (avec le Kazakhstan, la Malaise et le Pérou) disposant d’un Programme pays avec l’OCDE, programme instauré par l’organisation en 2013. Le Royaume occupe le rang du 12ème partenaire, et depuis 2014, il est associé à plusieurs initiatives et sessions du Conseil de l’OCDE, interagissant avec les États membres sur différentes questions économiques.