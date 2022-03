© Copyright : DR

Se félicitant d’une croissance à deux chiffres des échanges commerciaux avec le Maroc en 2021, le représentant commercial de la Fédération de Russie, Artem Tsinamdzgvrishvili, prévoit de belles perspectives pour 2022 et s’attend à une augmentation du nombre de PME russes présentes sur le marché marocain.

Le volume des échanges entre la Russie et le Maroc a augmenté de 42% en 2021, s’élevant à 1,6 milliard de dollars, a rapporté l’agence de presse officielle russe TASS, citant le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, Artem Tsinamdzgvrishvili. «Le Royaume du Maroc reste le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique», a-t-il déclaré.

«Les exportations russes vers le Maroc affichent une tendance positive. En 2021, elles ont augmenté de 60%, soit la plus forte croissance enregistrée parmi tous les pays du continent», a poursuivi le responsable russe. Dans le sens inverse, les importations en provenance du Maroc ont augmenté de 11%.

La balance commerciale entre les deux pays affiche un excédent de l’ordre de 778,4 millions de dollars en faveur de la Russie.

En plus de la croissance de la part des matières premières (pétrochimie, métaux), les produits de haute technologie occupent une part importante des exportations russes, se félicite Tsinamdzgvrishvili.

«Les livraisons de véhicules utilitaires de la Russie au Maroc ont augmenté de 6 fois, les produits alimentaires, ainsi que les pâtes et papiers de 3 fois. En 2021, du bœuf et du miel russes ont été livrés au Maroc pour la première fois», a noté la même source.

Le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc note une forte demande pour le verre plat russe (250 millions de dollars), après le faible niveau d'approvisionnement des années 2020 et 2021, en lien avec le manque de volumes nécessaires dans les entrepôts et les perturbations de la chaîne logistique, notamment vis-à-vis de la Chine.

«Un certain nombre de marchandises sont apparues dans les exportations russes en 2021 qui n'étaient pas fournies auparavant au marché marocain. Il s'agit du gaz de pétrole, des hydrocarbures gazeux, des moteurs à combustion interne, des cosmétiques et des produits de toilette, du verre en feuilles, des équipements pour la préparation du tabac, des appareils ménagers électromécaniques, de la viande bovine congelée et du miel», note Tsinamdzgvrishvili. Ce dernier prévoit de belles perspectives pour 2022. «Nous prévoyons, dit-il, une augmentation du nombre de PME sur le marché marocain».