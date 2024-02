Le Maroc mise gros sur les technopoles

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie le Maroc dans le déploiement de technopoles durables et attractives. «La Banque et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Maroc ont réaffirmé leur engagement mutuel pour un contrat de financement de 115 millions d’euros (1,3 milliard de dirhams) pour le projet Technopoles Maroc II avec Medz», indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 12 février.

Le prêt de la Banque européenne d’investissement à travers BEI Monde contribuera à l’extension durable et la mise à niveau environnementale de dix Technopoles réparties dans plusieurs régions du Royaume. Le projet prévoit de créer jusqu’à 51.500 emplois directs permanents, contribuant à la réduction des disparités régionales tout en stimulant l’innovation et la compétitivité du pays.

«Dans cette perspective, les parcs sélectionnés abriteront des clusters d’entreprises intégrées et des plateformes industrielles avec un potentiel substantiel de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que des composantes éducatives axées sur la durabilité», lit-on.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du succès de l’opération Technopoles I en 2012, qui a généré environ 36.000 emplois, témoignant ainsi de la qualité du partenariat entre la CDG et la BEI. «Il est aligné aux objectifs de l’Union européenne, dans le cadre du nouvel agenda pour la Méditerranée, notamment en matière de résilience, prospérité, transition écologique, développement humain, migration et mobilité. Il contribuera également au Partenariat Vert Maroc-UE acté en octobre 2022, favorisant la création substantielle d’emplois», lit-on encore.

Le partenariat entre la Banque européenne d’investissement et le Maroc dure depuis 40 ans. Ainsi, la BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets importants dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

«Sa branche spécialisée, BEI Monde veut accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Celle-ci vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Pour ce qui est de la Caisse de dépôt et de gestion, elle soutient la transformation de l’économie nationale et la modernisation des territoires», écrit Aujourd’hui le Maroc.