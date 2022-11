Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique

© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, jeudi 17 novembre 2022, que le gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur des aides accordées aux professionnels du transport routier au titre de la septième tranche du soutien.

«Compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par la poursuite de la hausse des prix des carburants, le gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier concernant la septième tranche du soutien, qui devrait être octroyée à partir du lundi 21 novembre 2022», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement a lancé cette opération de soutien aux professionnels du transport routier dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d’assurer la continuité des opérations de transport et d’approvisionnement des marchés, est-il précisé.

Dans un entretien exclusif avec Le360, dans le cadre de l’émission Grand Format, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a rassuré les professionnels du transport, les camionneurs et les taxis, en affirmant que l’aide accordée mensuellement à ce secteur pourrait se poursuivre tant que cette crise dure.

«Ce soutien exceptionnel est à chaque fois le fruit d’une décision de l’Exécutif et je pense que nous pourrons, si la crise persiste, continuer à le verser aux professionnels dont le nombre est estimé à environ 180.000 véhicules dont environ 80.000 chauffeurs. Jusqu’ici 3,5 milliards de dirhams ont été versés aux concernés. Il s’agit d’un grand effort de l’Etat», a souligne le ministre, précisant que ses bureaux sont ouverts aux professionnels pour consolider le dialogue avec les professionnels et d’autres partenaires.