Le fonds de développement allemand Power-to-X propose des subventions aux développeurs d’hydrogène vert

Les développeurs marocains d’hydrogène vert et de ses dérivés pourront désormais prétendre à une subvention non remboursable, ouverte par le fonds allemand Power-to-X (PtX) Development Fund et à laquelle un budget de 270 millions d’euros a été alloué pour sept pays dans le monde dont, mis à part le Maroc, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Égypte, la Géorgie, l’Inde et le Kenya, indique le magazine Finances News Hebdo.

L’hebdomadaire précise que «les subventions de ce fonds visent à améliorer la rentabilité des projets industriels et leur capacité à lever du financement additionnel. Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement finance la plateforme, lancée en 2023, et KGAL Investment Management en assure la gestion, mandatée par la banque de développement KfW. Les propositions doivent être soumises avant le 1er mars 2024 à midi».

Thomas Engelmann, en charge de la gestion de ce fonds et mandaté pour ce faire par KGAL, a expliqué qu’un projet industriel pouvait recevoir jusqu’à 30 millions d’euros, à condition de répondre aux critères techniques, environnementaux et sociaux du programme.

Le fonds cible des projets industriels nécessitant un investissement de plus de 100 millions d’euros, essentiels à des secteurs dépendants de l’hydrogène, incluant l’ammoniac, le méthanol, les carburants synthétiques et autres produits chimiques impliquant l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable.

Selon Finance News Hebdo, «Thomas Engelmann a précisé que le financement pouvait couvrir toutes les étapes de la chaîne de valeur PtX, de la production d’énergie renouvelable à la distribution, en passant par l’électrolyse, la compression, le stockage et le transport de l’hydrogène».

Le gestionnaire du PtX a aussi estimé que «les fonds seront répartis entre huit à dix projets, sur deux à trois appels à soumissions. Les projets soumis sont évalués par le fonds PtX, pour leur conformité aux critères d’éligibilité. L’investissement s’étendra de 2024 à 2027», relaie le magazine.

Directrice de l’antenne de la KfW à Rabat, Janne Rajpar a estimé que le Maroc disposait de projets «suffisamment matures» pour être à même de bénéficier de ces subventions.

Florian Ziegler, qui occupe le poste de Principal Portfolio Manager Energy dans les bureaux de la KfW à Rabat a, quant à lui, souligné que l’Allemagne promouvait non seulement l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc, mais aussi le transfert de compétences et la création d’emplois. Il a aussi précisé que les exportations vers l’Europe étaient encouragées, mais n’étaient pas une condition à l’octroi de ces financements.