© Copyright : DR

Kiosque360. Située à l’Atlantic Free Zone de Kénitra, la zone dédiée aux fournisseurs du complexe PSA s’étend. Une convention a été signée, mardi 8 décembre, pour l’aménagement de 96 hectares supplémentaires.

96 hectares supplémentaires viennent d’être accordés aux fournisseurs du complexe PSA installés à l’Atlantic Free Zone de Kénitra, fruit d’un partenariat entre le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique et MedZ, filiale du Groupe CDG. Un protocole a été conclu dans ce sens-là pour permettre à l’écosystème de PSA de s’agrandir, afin d’atteindre les objectifs préalablement fixés à l’horizon 2025, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 décembre.

L’écosystème PSA, c’est un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros réalisé en 2019 sur le milliard d’euros du CA sourcing visé à l’horizon 2025. S’agissant de la création d’emplois, on comptabilise 5.821 postes dont 3.500 ingénieurs et techniciens supérieurs et 1.500 profils hautement qualifiés. Quant au taux d’intégration, il avoisine les 60%, en attendant d’atteindre les 80% d’ici 2023.

Pour rappel, l’Atlantic Free Zone de Kénitra compte plus de 46 entreprises totalisant un investissement de 20 milliards de dirhams, comme le met en avant le journal, repositionnant PSA dans un complexe plus global: la performance de l’écosystème PSA va de pair avec celle de l’industrie automobile nationale. Les chiffres à retenir: à fin 2019, le secteur a produit 700.000 unités, alors que le Plan d’accélération industrielle à l'horizon 2020 ambitionnait 600.000 véhicules. Le taux d’intégration s’élève à 60% à fin 2019 et est déterminé à 65% à l’horizon 2023. Autre donnée: le chiffre d’affaires à l’export. Il grimpe à 80 milliards de dirhams à fin 2019, comme le fait savoir le journal, ajoutant qu’il est à 80% de l’objectif 2020: 100.000 milliards de dirhams.