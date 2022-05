© Copyright : DR

Cette nouvelle plateforme se veut un système d’information centralisant les données sur les zones industrielles aménagées sur l’ensemble du territoire national. Elle présente, en temps réel, aux investisseurs, des informations claires, actualisées et précises sur l’offre de foncier industriel et ses caractéristiques.

Le coup d’envoi du portail marocain des zones industrielles a été donné ce lundi 16 mai 2022, à Rabat, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Cette plateforme, développée par les équipes du ministère, en collaboration avec l’Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le Millenium Challenge Corporation (MCC), l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et l’ensemble des aménageurs développeurs du Royaume, se présente comme un système d’information qui centralise les données sur les zones industrielles aménagées sur l’ensemble du territoire national.

Elle a pour objet d’éclairer la prise de décision des différents utilisateurs, notamment les institutions et les investisseurs potentiels, quant à la planification, au développement et à la gestion des zones industrielles.

Elle permettra, ainsi, d’informer les investisseurs industriels, marocains et internationaux, sur les disponibilités précises et actualisées, en termes d’offre de foncier industriel et d’assurer un suivi permanent de l’évolution du foncier industriel, en termes notamment de superficie, de localisation, d’offre commerciale et de services.

Par ailleurs, cette nouvelle plateforme permettra au ministère de l’Industrie de promouvoir l’attractivité du foncier industriel national et de renforcer sa compétitivité internationale.

Le ministère estime dans ce sens qu’il est désormais doté «d’un outil de suivi permanent et d’analyse prospective de l’évolution du foncier industriel», lui permettant la prise de décision et l’élaboration de plans d’action, notamment en matière de planification et de gestion des infrastructures industrielles.

Il est à noter que le développement de cette nouvelle plateforme électronique est le fruit de la convergence de deux programmes de coopération: d’une part, le Compact II, conclu entre le Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC, et d’autre part, le Programme partenariat pays (Partnership Country Programme), signé le 26 mars 2019 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’ONUDI.

Outre Ryad Mezzour, étaient présents à la cérémonie de lancement le directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, la directrice générale de MCA-Morocco, Malika Laasri, ainsi que la directrice résidente de MCC au Maroc, Carrie Monahan.