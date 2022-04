© Copyright : Tanger Med

Le centre régional d'investissement Tanger-Tétouan-Al Hoceima a récemment tenu son sixième conseil d’administration. L’occasion de dresser le bilan des réalisations du conseil à fin 2021. Les 14 nouvelles zones industrielles et zones d’activités économiques programmées devront créer 88.000 emplois à termes.

Le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed Mhidia, a présidé le 30 mars 2022 le conseil d’administration du CRI de la région. A cette occasion, le directeur général du centre régional d'investissement, Jalal Benhayoun, a dressé le bilan d’activité des réalisations du CRI de la région au titre de l'année 2021.

«Dans le cadre de ses missions d'impulsion économique régionale, le CRI a contribué, aux côtés des autres acteurs concernés, au développement d’une offre territoriale industrielle et d’activité économique diversifiée dans toutes les villes de la région, à travers l’étude et la planification de 14 nouvelles zones industrielles et zones d’activités économiques sur une surface totale de 630 hectares. Une enveloppe nécessitant la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de plus de 2,7 milliards de dirhams. Ce qui permettra la création à terme de plus de 88 000 emplois», indique le CRI dans un communiqué.

Pour ce qui est des travaux de la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI), 91 réunions ont été tenues au titre de l’année 2021, lors desquelles 307 projets ont été approuvés, soit 75% de ceux examinés durant cet exercice, avec une progression de 68% par rapport à l’année 2020, et ce, pour un montant global de plus de 35 milliards de dirhams, soit une hausse d’environ 120%. Ces projets vont générer à terme plus de 155.000 nouveaux emplois stables. Le délai moyen d’instruction des dossiers d’investissement est passé de 28 jours en 2020 à 8,3 jours aujourd’hui, précise ce même communiqué.

Le CRI TTA a par ailleurs facilité les démarches administratives de création de 3.071 entreprises, soit une évolution de 30% par rapport à l’année 2020, à même de créer de plus 8.700 nouveaux emplois stables.

S’agissant du Programme intégré d'appui et de financement des entreprises (PIAFE), Jalal Benhayoun a fait savoir que depuis son lancement, 3.424 projets ont été financés pour un budget de 691 millions de dirhams positionnant ainsi la région en 3e place au niveau national en termes de montants de financement.

L’année 2021 a été également marquée par le renforcement des efforts d’accompagnement et de sensibilisation collectifs menés par le CRI en collaboration avec l’ensemble de l’écosystème d'investissement à travers notamment, l’élaboration de plusieurs guides et documents autour de l’offre territoriale au profit des porteurs de projets et des investisseurs tels que le guide de financement de l’entreprise et l’organisation de caravanes ayant fait 30 escales au niveau des différentes villes de la région et qui ont permis de se rapprocher de plus de 4.000 porteurs de projets.

A l’issue de la rencontre, les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité l’ensemble des résolutions présentées lors de cette session, conclut le communiqué du CRI.