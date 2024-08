Lahcen Haddad nommé au Conseil consultatif de Harvard Business Review

Lahcen Haddad, éminent universitaire marocain et ancien ministre du Tourisme a été nommé au Conseil consultatif de Harvard Business Review (HBR), le magazine de gestion publié par Harvard Business Publishing, une entité indépendante affiliée à Harvard Business School.

Depuis sa création en 1922, HBR s’est imposé comme une référence mondiale en matière d’articles et de recherches sur des sujets variés liés aux affaires et à la gestion, tels que le leadership, la stratégie, les opérations, le marketing, la finance et la négociation. Reconnue pour la qualité de son contenu, fondée sur des recherches rigoureuses, la revue est devenue une ressource incontournable pour les dirigeants d’entreprise, les managers et les professionnels de divers secteurs.

Lire aussi : Lahcen Haddad: «Sans prendre en compte nos intérêts, le Parlement européen ne peut prétendre à des relations avec le Maroc»

En intégrant le Conseil consultatif de HBR, Lahcen Haddad aura l’opportunité d’apporter régulièrement son expertise et ses idées en échangeant avec les développeurs de produits du magazine, contribuant ainsi à l’élaboration de son contenu. Selon l’invitation adressée à Haddad, HBR a souligné l’importance de ses perspectives pour enrichir leur compréhension des idées émanant de la revue et du monde de la gestion en général.

Titulaire d’un doctorat en sciences sociales, Haddad a occupé des postes d’enseignement et de recherche dans diverses universités. Il est reconnu pour ses nombreuses publications et ses contributions significatives dans les domaines de l’économie et de la gestion.