Un consortium composé de trois entreprises (CID, Agroconcept et Medsurvey) a remporté le marché de l’étude de faisabilité et de mise en œuvre du projet de station de dessalement d’eau de mer dans le nord de l'Oriental.

Comme dans le Souss, le Grand Casablanca, à Dakhla ou encore à Laâyoune, la région de l’Oriental aura aussi sa station de dessalement d’eau de mer.

La Direction de la recherche et de la planification de l’eau, maître d’ouvrage, a en effet octroyé, suite à un appel d’offres lancé le 12 mai dernier, le marché de l’étude de faisabilité de cette station à un regroupement de trois entreprises marocaines: CID, Agroconcept et Medsurvey.

Le montant retenu est de 12,48 millions de dirhams. La durée de la prestation a été définie à 15 mois.

D’une capacité de 100 millions de m³ qui pourra être portée à 200 millions de m³, la future station sera construite à Nador, dans le cadre d'un Partenariat public-privé (PPP).

Considérée comme cruciale et urgente pour la région de l'Oriental, dont les habitants subissent les conséquences d’un important déficit hydrique, cette station viendra renforcer les ressources en eau du bassin de la Moulouya, afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable des villes de Nador, Oujda, Berkane, Taourirt, ou encore Saïdia.

La station pourrait également contribuer à la satisfaction de certains besoins en eau d’irrigation dans les zones agricoles du bassin de la Moulouya.

Le projet de de station de dessalement de l’eau de mer dans l’Oriental s’inscrit a fait l'objet d'une convention de partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau, et le Conseil de la région de l’Oriental. Celle-ci porte sur un programme pour lequel un budget de plus de 1,3 milliard de dirhams a été alloué.