La bancarisation portée par les femmes et les jeunes

Plus de la moitié des Marocains de plus de 25 ans sont bancarisés.. DR

Plus de la moitié des Marocains de plus de 25 ans sont bancarisés. C’est ce qui ressort des dernières statistiques bancaires publiées par Bank al-Maghrib (BAM), reprise par le magazine Jeune Afrique. À fin décembre 2023, un total de 36,3 millions de comptes étaient ouverts au Maroc, en hausse de 7,2 % par rapport à fin 2022, et 3,3 millions nouveaux comptes ont été ouverts durant l’année 2023. Un chiffre en hausse de 8,6% par rapport à l’année précédent.

Parmi les comptes ouverts, 63 % sont des comptes chèques, 30 %, des comptes sur carnets et seulement 0,3 % sont des comptes libellés en devises étrangères. 18,2 millions de Marocains détiennent ces comptes bancaires, dont 5% sont des personnes morales (près de 840 000).

Parmi les 17,4 millions de personnes physiques ayant au moins un compte bancaire, 15 millions détiennent un compte actif en 2023, contre 14,5 millions l’année dernière, soit une hausse de 4% en un an. Précisément 874.947 personnes physiques ont ouvert leur premier compte bancaire en 2023, contre 645.412 en 2022.

«Ces comptes sont majoritairement ouverts par des jeunes, puisque 30% des nouveaux clients sont âgés de 20 à 25 ans, soit la tranche d’âge la plus représentée, suivis par les 18-19 ans, qui représentent 18% des nouveaux titulaires de comptes», note Jeune Afrique.

Sur l’ensemble des titulaires de comptes, les personnes de 60 ans et plus représentent 23%, les 35-40 ans et les 40-45 ans représentant chacun 11 % du total. Au total, 52 % des personnes physiques bancarisées détiennent plusieurs comptes bancaires, elles étaient 48% en 2020.

Les femmes, qui sont encore largement minoritaires parmi les détenteurs de comptes bancaires (elles représentent 38 % des 17,4 millions de comptes actuellement ouverts au Maroc), ont de plus en plus tendance à recourir aux services bancaires. Elles représentaient en 2023 près de la moitié (45 %) des primo-bancarisés. «Désormais, 42% des Marocaines (contre 41 % en 2022) et 67 % des Marocains (contre 65% en 2022) possèdent un compte bancaire actif», souligne Jeune Afrique.

Une dynamique que Bank Al-Maghrib soutient, puisqu’en mai 2022, elle a émis une recommandation incitant les banques à l’inclusion financière et à l’autonomisation économique des femmes, et qui semble porter ses fruits.