La Chambre de commerce et d'industrie israélo-marocaine (CCIM) est officiellement enregistrée, a annoncé Einat Levi, chargée de mission au Maroc auprès du ministère israélien des Affaires étrangères.

"Mabrouk. La Chambre de commerce et d'industrie israélo-marocaine a été officiellement enregistrée. Bonne chance aux membres de la Chambre, vous avez un grand rôle à jouer pour mettre en avant le potentiel des relations bilatérales et les faire avancer", a écrit Einat Levi sur LinkedIn.

Selon le document partagé par Einat Levi, la Chambre de commerce et d'industrie israélo-marocaine a pour mission de "resserrer les relations commerciales, scientifiques, technologiques et culturelles entre les pays d'Israël et du Maroc et encourager la création d'entreprises".

Un communiqué de Daniel Rouach, promoteur de l’initiative de création de la CCIM, explique que la Chambre de commerce et d'industrie israélo-marocaine organisera également différents évènements de networking.

Elle apportera un soutien et une assistance aux réseaux d’affaires en Israël et au Maroc, dans le but de faciliter et d’accélérer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

La CCIM proposera également à ses adhérents un large éventail de services, tels que des possibilités de mise en réseau, des contacts professionnels ainsi que l’opportunité de figurer dans un panel de speakers lors de différents évènements.

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères d'Israël, Alon Ushpiz, a entamé hier, mardi 6 juillet, une visite au Maroc.

Selon des médias israéliens, Alon Ushpiz devrait rencontrer son homologue marocain Fouad Yazough ainsi que de hauts responsables du ministère marocain des Affaires étrangères pour discuter des moyens à même de renforcer les relations bilatérales.