La Fédération des chambres de commerce israéliennes (FICC) vient de dévoiler une première liste des opportunités d’affaires destinées aux entreprises marocaines.

Dans une lettre adressée aux membres de la CGEM, le président du Conseil d’affaires Maroc-Israël, Steve O’hana, invite les entreprises marocaines à saisir les opportunités d’affaires proposées par les membres de la FICC, à destination des entreprises étrangères, dont les entreprises marocaines.

Ces offres d’exportation, d’importation de marchandises et de services, et de partenariat, concernent plusieurs secteurs d’activités: l'équipement informatique et communication, l'agroalimentaire, les infrastructures, l’eau et les énergies renouvelables, les biens de consommation et l'agro-industrie.

A leur tour, les entreprises marocaines sont invitées à transmettre leurs demandes, que la FICC diffusera auprès des entreprises israéliennes.