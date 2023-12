Info360. Signalisation ferroviaire: le géant français Thales négocie l’acquisition du bureau d’étude marocain A2i

Selon des sources proches du dossier, le groupe de technologies et de défense français Thales s’intéresse de près au bureau d’étude marocain Applications industrielles et informatiques (A2i), spécialisé dans les métiers liés à la signalisation ferroviaire. Le géant français serait ainsi en négociation pour le rachat de la totalité des actifs du bureau d’étude casablancais.

Si l’opération se concrétise, A2i pourrait accélérer son développement à l’international, tout en confortant son positionnement sur le marché local en s’offrant une place de choix dans l’écosystème marocain devant accompagner la réalisation du plan ferroviaire national. Il s’agit aussi d’offrir de nouvelles opportunités d’emploi aux jeunes ingénieurs et techniciens marocains, qui bénéficieront de l’expertise et de la renommée internationale du groupe Thales.

Les négociations entre Thales et A2i interviennent quelques semaines après le lancement, par l’Office national des chemins de fer (ONCF), d’un appel à concurrence pour acquérir 168 trains, un ambitieux investissement dont le budget prévisionnel dépasse les 16 milliards de dirhams (16 MMDH).

L’enjeu est de taille, car, au-delà de l’acte d’achat de trains, le programme d’investissement de l’ONCF cible le lancement d’un véritable écosystème industriel ferroviaire marocain. Ce dernier aura des impacts innombrables sur les plans économique et social, en matière de création d’emplois, de renforcement du tissu industriel national, avec un taux d’intégration local qui permettra à terme de transformer le Royaume en une plateforme très compétitive au niveau continental et mondial.

Fondée en 2003 et dirigée par Abdelkrim Bencherki (ancien président de l’Association professionnelle des sociétés de financement), A2i est une société de prestations d’ingénierie et d’études dans le domaine ferroviaire pour le marché marocain et étranger. Outre l’ONCF et Thales, elle compte parmi ses clients des acteurs comme Casa Tramway, les français SNCF, Egis Rail, Alstom, Réseau ferré de France, Engie et RATP, ainsi que l’espagnol Ansaldo STS.