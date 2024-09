Indisponibilité des statistiques: le HCP rejette les critiques de l’OCDE

Dans un communiqué publié le vendredi 13 septembre, le Haut-Commissariat au plan (HCP) a réfuté les «allégations» publiées dans la première étude économique sur le Maroc réalisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qu’il qualifie de «conclusions sans fondement».

«Contrairement aux affirmations du rapport, le Haut-Commissariat au plan mène régulièrement des enquêtes de grande envergure couvrant divers aspects de la vie économique et sociale de notre pays et dont la publication se fait tout au cours de l’année», se défend le HCP, citant notamment ses enquêtes trimestrielles sur l’emploi, la conjoncture auprès des entreprises et des ménages, ou encore ses enquêtes mensuelles sur les prix à la consommation et les prix à la production.

Le HCP cite aussi ses enquêtes de grande envergure, notamment l’Enquête nationale sur le niveau de vie des ménages, l’Enquête sur les structures économiques et l’Enquête sur le secteur informel, ainsi que le Recensement économique de 2023, mené parallèlement aux travaux de cartographie du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), actuellement en cours.

«Ces enquêtes sont réalisées à l’occasion de l’actualisation de l’année de base de la comptabilité nationale, conformément aux recommandations du Système de comptabilité nationale des Nations unies, tous les 5 à 7 ans. Pour l’année de base 2022, la majorité de ces enquêtes sont achevées et en cours d’exploitation. Les statistiques relatives à ces enquêtes sont publiées dès leur finalisation», précise-t-elle.

Le Haut-Commissariat au plan se dit également «surpris» par la critique formulée par l’OCDE quant aux données publiées sur la comptabilité nationale, précisant que le Maroc, qui souscrit à la Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) depuis 2005, publie les métadonnées et le calendrier de diffusion sur le site du Fonds monétaire international (FMI). «Toutes les séquences des comptes nationaux, ainsi que les tableaux de synthèse, les rapports annuels, les nomenclatures des produits et des activités économiques et les comptes des 12 régions sont publiés régulièrement sur notre site, avec des séries longues d’agrégats disponibles depuis 1980», indique-t-il.

«Toutes les statistiques» accessibles en ligne

Et d’ajouter: «Les normes du Système de comptabilité nationale des Nations unies, strictement respectées par le HCP, constituent la seule référence pour valider la crédibilité des comptes nationaux lors de leur évaluation par des organismes régionaux et internationaux spécialisés». Un domaine qui «bénéficie d’une attention particulière de la part d’organisations telles que le FMI, qui envoie chaque année des équipes d’experts au Maroc pour suivre les travaux de la comptabilité nationale menés par le HCP et recueillir les données pour ses analyses et prévisions de l’économie nationale.»

Répondant toujours aux critiques de l’OCDE, l’institution assure que toutes les statistiques produites sont accessibles via ses plateformes en ligne, tout en respectant les lois et législations en vigueur sur le secret statistique et la garantie de l’anonymat des personnes physiques et morales.

«Elles sont également partagées suivant les protocoles d’échange et les normes spéciales de diffusion des données, avec l’ensemble des utilisateurs et organismes nationaux et internationaux tels que Bank Al-Maghrib, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, pour qui l’intégrité et la transparence des données statistiques représentent un critère d’admissibilité à la ligne de crédit modulable que le FMI accorde à notre pays», souligne-t-elle.

En conclusion, le HCP regrette «ces inexactitudes» pouvant «induire en erreur» sur la nature de ses travaux et son engagement en matière de collecte et de diffusion de données, et invite l’OCDE «à revoir ses propos et à les corriger sur une base factuelle, afin de garantir que son rapport reflète fidèlement les efforts consentis par le HCP dans le renforcement de l’appareil statistique national».