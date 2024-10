Hard discount: entre l’égyptien Kazyon et le turc BIM, la guerre est déclarée

BIM Store est défié par Kazyon, l’enseigne égyptienne de distribution, qui bouscule le marché marocain en ouvrant 116 magasins en un an.. DR

Kazyon passe à la vitesse supérieure. En seulement un an, la marque égyptienne de distribution a ouvert 116 magasins à travers le Royaume, bouleversant ainsi la dynamique du marché de la distribution moderne à bas prix, dominée jusqu’alors par BIM. «Ce duel s’annonce palpitant pour les mois à venir, d’autant que Kazyon ne compte pas ralentir son expansion», indique le magazine Challenge.

Depuis son arrivée au Maroc en 2023, Kazyon a rapidement imposé son rythme. Avec une cadence effrénée, la chaîne égyptienne a ouvert des points de vente à un rythme jamais vu dans le secteur.

Face à cette montée en puissance, BIM Store, qui dominait jusqu’à présent le segment des surfaces de distribution de petite superficie, a réagi. Sur la période de juin 2023 à juin 2024, BIM a inauguré 75 nouveaux magasins, une augmentation significative par rapport aux 55 ouvertures de l’année précédente.

BIM Store, avec ses 734 magasins à fin juin 2024 et ses quatre centres logistiques, reste un acteur majeur de la distribution moderne au Maroc. Cependant, l’arrivée de Kazyon a mis en lumière l’importance d’une réaction rapide pour conserver sa position de leader sur ce marché compétitif.

«Au-delà de la compétition entre ces deux géants, l’arrivée de Kazyon contribue directement à l’économie locale, en particulier au niveau de l’emploi», lit-on.

Cette compétition entre Kazyon et BIM profite également aux consommateurs marocains. Les deux enseignes proposent des produits à des prix compétitifs, tout en respectant les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur dans la distribution moderne. «Cette rivalité pousse les deux enseignes à innover, améliorer leurs services et offrir une meilleure expérience client», ajoute Challenge.

Si BIM a l’avantage de l’antériorité et d’un réseau bien implanté, Kazyon est bien décidé à continuer son expansion rapide et à conquérir davantage de parts de marché.

Avec l’objectif de Kazyon d’ouvrir 300 magasins d’ici l’année prochaine, la concurrence entre les deux géants de la distribution ne fera que s’intensifier.