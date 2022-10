© Copyright : Predator Oil & Gas

Predator Oil & Gas Holdings Plc annonce, dans un communiqué, avoir signé un contrat de forage avec Star Valley Drilling Ltd. pour utiliser son Rig 101, afin de forer le prochain puits MOU-2 dans le permis Guercif.

Un contrat de forage entre Predator Oil & Gas Holdings Plc et Star Valley Drilling Ltd. a été signé pour le forage du prochain puits MOU-2 à Guercif. Le Rig 101 a été ainsi mobilisé sur un site de stockage en route vers Guercif pour les préparatifs de la plate-forme, tandis que les voies d'accès et les routes vers l'emplacement du MOU-2 ont été améliorées et la construction de la plate-forme de puits a été achevée, annonce un communiqué de Predator Oil & Gas Holdings Plc.

Selon ce même communiqué, MOU-2 est un puits à fort impact. Il est ainsi prévu que le MOU-2 soit complété pour des tests sans plate-forme, suivis par des tests sans rig du MOU-1. Les résultats des tests sans appareil permettront de prendre une décision sur le lancement d'un développement de gaz naturel comprimé.

L'emplacement du puits MOU-NE (désormais désigné MOU-3) a été finalisé lors de la récente visite du site. MOU-3 sera le prochain puits de la séquence de forage et testera une zone de 35 km² dans une perspective pétrolière jurassique plus large, fait-on savoir.

Un rapport a été, par ailleurs, commandé pour définir la gamme de ressources pétrolières potentielles potentielles pour le MOU-3.