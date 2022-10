© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

VidéoInvestisseurs, spécialistes, diplomates... De nombreux acteurs de l’écosystème des énergies renouvelables se sont réunis hier, samedi 22 octobre, à Guelmim, pour découvrir l'important potentiel de la région en projets solaires et éoliens. L’occasion aussi de leur faire découvrir le développement de la Région, ces dernières années.

Hier, samedi 22 octobre 2022, le gigantesque potentiel des énergies renouvelables de la région Guelmim Oued-Noun a pu être exposé au cours de la 3ème conférence des MD Talks, organisée par le groupe Maroc diplomatique, à Guelmim, l'une des portes du Sahara.

Sous le thème des «énergies renouvelables, chantier transversal au cœur du Nouveau modèle de développement», d'importantes délégations d’ambassadeurs, d’investisseurs étrangers et de spécialistes en énergies renouvelables y ont participé.

«Le Maroc est l’un des quatre pays au monde qui jouissent de la meilleure compétitivité [à même de] produire des énergies renouvelables grâce à la nature, qui fait que dans les Provinces du Sud, nous disposons d’un vent abondant, mixé à un ensoleillement exceptionnel. Guelmim-Oued Noun est une région où le projet Xlinks, par exemple, permettra [à terme d']approvisionner le Royaume-Uni en électricité, à hauteur de 8% du besoin global du pays», a expliqué Ryad Mezzour, le ministre de l’industrie et du Commerce.

«La plupart des projets hydrogènes [existent déjà] ou vont démarrer dans cette région. On peut le dire sans frémir, la région Guelmim-Oued Noun est aujourd’hui la région la plus attractive au monde en matière d’investissements liés aux énergies renouvelables», a également affirmé le ministre.

La présidente de la Région, Mbarka Bouaida, a quant à elle insisté sur le développement des infrastructures dans cette région, ce qui a permis d'attirer plusieurs investisseurs à même de valoriser le vaste potentiel en énergies renouvelables de Guelmim-Oued Noun

«Nous sommes convaincus que la région pourrait se positionner comme une capitale mondiale des énergies renouvelables. La meilleure preuve pour cela: l’attractivité de la région [en ce qui concerne l'énergie] solaire et éolien[ne] mais aussi en termes de développement, qui a déjà débuté avec des projets stratégiques importants, le premier étant un projet de développement intégré, signé devant Sa Majesté en 2016. Il a permis d’investir plus de 7 millions de dirhams dans [la construction d']infrastructures», a-t-elle expliqué.

En plus de diplomates et de spécialistes des énergies renouvelables, des représentants de la start up britannique Xlinks et Total Eren ont participé à cette 3ème conférence des MD Talks, mais aussi deux autres potentiels investisseurs, qui aspirent à développer des projets dans la région, a annoncé Mbarka Bouaida.